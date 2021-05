Ørslev vandt i mosen

Ørslev-mandskabet havde i ugens løb måttet aflyse en træning på grund af en smittet spiller fra andetholdet, og på på kampdagen kom der afbud fra Mathias Eriksson, der blev kaldt til fødsel. Man kunne dog ikke se på Ørslev-mandskabet, at optakten ikke havde været optimal. For holdet tilspillede sig til den ene chance efter den anden i kampens indledning. Efter 17 minutter opsnappede Kevin Kinsella en bold fra Holmegaard-forsvaret og lagde den ind til Christian Kaj Jensen der sendte bolden det sidste stykke ind over stregen. Tre minutter senere spillede to af Ørslevs bedste - Jeppe Beck og Lasse Schou 1-2 midt på banen og sidstnævnte kunne spille bolden ind foran mål, hvor Sonni Ørregaard kunne sende bolden ind i det tomme net til 2-0. Herefter kom Holmegaard mere med i kampen og var især farlige på omstillinger, når Ørslev blev fanget med for mange folk fremme. Men det blev ved 2-0 indtil pausen.

- Vi spiller en okay kamp, dog i et til to gear lavere end vi plejer. Jeg er sikker på at lige meget hvor meget vi prøvede at få spillerne til at koncentrere sig om den kamp, vi spillede, så kunne de jo godt høre i højtalerne at FK Sydsjælland tabte, så tankerne var nok allerede ved fredagens topkamp mod FK Sydsjælland på fredag. Vi glæder os helt vildt, både over kampens betydning og fordi vi altid spiller spændende kampe hvor der bliver gået til stålet, lød det efter kampen fra Ørslevs assistenttræner, Sonni Ørregaard.