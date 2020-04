Ørslev har sendt alle chauffører hjem uden løn

Turistbus-firmaet Ørslev har siden 2018 været ejet af Egons A/S, der har godt 180 ansatte. Her er langt størstedelen blevet sendt hjem ligesom chaufførene i Ørslev.

- Der er ikke tale om taxakørsel. Derfor skal man bestille turen i god tid, og man må også forvente, at bussen samler flere passagerer op på vejen, fortalte formand for Slagelse Kommunes erhvervs- og teknikudvalg, Villum Christensen (LA), da den særlige ordning blev præsenteret i sidste uge.

- Det er en 5-6 chauffører, vi kan have i gang med det. Det er ikke nok til at opveje det, som vi har tabt, men alt tæller i denne tid, fortæller direktøren.

Han tvivler på, at et lignende tiltag kan blive aktuelt for Ørslev-afdelingen. Her har man kun turistkørsel, og den branche ligger bomstille.