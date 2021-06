Se billedserie Ideen til at vise EM-kampe på storskærm i Ørslev kom fra Susanne Berthelsen, som sidder i Engshusets bestyrelse.Foto: Cathrine Hasager

Ørslev fodboldfester med Danmark

Vordingborg - 05. juni 2021 kl. 09:12 Af Cathrine hasager Kontakt redaktionen

Landets fodboldklubber inviteres med til fodboldfest, når EM rammer Danmark til sommer, for første gang i Danmarks historie, til tre kampe på hjemmebane i Parken. DBU giver danske fodboldklubber, der tilmelder sig konceptet Hele Danmarks Fodboldfest, mulighed for at vise EM-kampe på storskærm, så festen når langt ud over Parkens rammer. Ørslev Fodboldklub er i samarbejde med Ørslev Egnshus i år en del af Hele Danmarks Fodboldfest, når de inviterer lokale forbi til fodboldkampe på storskærm.

- Håndbolddrengene vandt jo, da vi var lukket ned. Og jeg syntes, at det var så ærgerligt, at man ikke kunne fejre det med nogen. Derfor har vi besluttet at sætte lidt gang i Egnshuset og fællesskabet, når vi viser EM-kampene på storskærm, siger Susanne Berthelsen, bestyrelsesmedlem i Egnshuset i Ørslev. Den første danske EM-kamp kan dog ikke opleves på storskærm i Egnshuset, da lokalet allerede er booket. Men Susanne Berthelsen har med bestyrelsen booket bygningen, så de er klar til at vise både anden og tredje kamp, når Danmark spiller på hjemmebane den 17. og 21. juni.

- Vi kender ikke datoerne for de andre kampe endnu, det afhænger jo også af, om Danmark går videre, siger Susanne Berthelsen og tilføjer:

- Men selvfølgelig går Danmark videre, og når de gør, så vil vi sørge for at booke Egnshuset, så vi også viser de andre kampe på storskærm.

Kasper Jensen, formand i Ørslev Fodboldklub,

forventer stort engagement fra klubbens

medlemmer. Foto: Cathrine Hasager



Fodboldfans fra klubben Alle er velkomne til at se fodbold på storskærm i Egnshuset, understreger Susanne Berthelsen. Hun påpeger dog, at det kræver tilmelding, også selvom det er gratis at kigge forbi, da de skal kunne holde styr på antallet af deltagere, så de gældende coronarestriktioner overholdes. Ørslev Fodboldklub er medarrangører på arrangementerne. De skal primært sørge for at sprede budskabet og hive fodboldfans med til Hele Danmarks Fodboldfest i Ørslev.

- Vi har huset og de fysiske aktiviteter, og de har et godt publikum, siger Susanne Berthelsen. Og selvom man måske ikke er den helt store fodboldentusiast, kan det stadig være en god oplevelse at tage familien med til kamp på storskærm, mener Kasper Jensen, der er formand for Ørslev Fodboldklub.

Fakta om EM EM i fodbold er blevet udskudt fra sommeren 2020 til 2021, men officielt hedder det kommende EM i fodbold stadig EM 2020. Kampene spilles fra 11. juni til 11. juli.

Danmarks første kamp spilles mod Finland lørdag 12. juni. Anden kamp er mod Belgien torsdag 17. juni, og tredje kamp spilles mandag 21. juni mod Rusland. - Der plejer at være stor opbakning til de arrangementer, vi har nede i klubben. Så jeg forventer, at det bliver en stor fest, når vi skal se kampe sammen på storskærm, siger han. De klubber, der tilmelder sig til Hele Danmarks Fodboldfest, kan få en gratis kasse med balloner, flag og andet pynt, som kan bruges til at skabe gode rammer for festen i klubben. Det har Kasper Jensen styr på at få bestilt hjem, så Egnshuset kan blive spændt op til lir, fortæller Susanne Berthelsen. Selvom Egnshuset ikke før har været en del af fodboldfestlighederne, glæder hun samt Kasper Jensen sig til at byde lokalbefolkningen velkommen til nogle forhåbentligt gode kampe med dansk sejr.