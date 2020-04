Ørslev Rejser, den sidste del af den oprindelige Ørslev-gruppe, har fået ødelagt starten på sin højsæson. Her er det bureauchef Lone Jensen og direktør Ole Pedersen. Arkivfoto: Nina Lise

Ørslev Rejser står også stille

- Vi har måtte annullere alle vores rejser i marts og april, og lige nu sidder vi og kigger ind i maj måneder og følger situationen nøje, forklarer Ole Pedersen, administrerende direktør for Ørslev Rejser.

Efter salget af Ørslev Turistbusser til Egons A/S og rutebilsfirmaet Ørslev Turisttrafik til Nobina, så er Ørslev Rejser den sidste tilbageværende del af den gamle Ørslev-gruppe.

Med de to salg har Ørslev Rejser ikke længere egne busser og står dermed kun for selve rejseplanlægningen. Derfor har man heller ikke nogen chauffører at bekymre sig om. Alligevel er firmaet lige så hårdt ramt som busbranchen.