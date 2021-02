Se billedserie Næste generation skal produceres. Foto: Benny Kløbbel Foto: Picasa

Ørnens Dag aflyst - men ørnene er der stadig

Vordingborg - 27. februar 2021 kl. 14:06 Af Ivan Ingemansen Kontakt redaktionen

Ørnens Dag plejer at være velbesøgt på Avnø Naturcenter, men i år er arrangementet på grund af coronaen aflyst.

Man kan dog selv fejre dagen i det stille ved at gå ud og finde ørnene. Det skulle der være gode muligheder for, idet der er opfostret 1224 hav- ørneunger, siden de etablerede sig i Danmark i 1996.

I 2020 fik 121 par 134 unger på vingerne. Det er ifølge Projekt Ørn under Dansk Ornitologisk Forening det højeste antal udfløjne unger i én ynglesæson.

I Vordingborg Kommune blev det en mindre god sæson, idet kun to par fik tilsammen tre unger på vingerne. På Møn kom der ingen unger i år, og også for parret ved Evensø ved Præstø gik det galt, idet parret blev forstyrret ved deres yngletræ.

Dog er der måske endnu et par, der har fået unger i kommunen. Jeg har set en gammel ørn med en helt ung unge, men det er ikke lykkes mig at finde en rede for parret.

Fremgangen i ørnebestanden har været en stor succes, men som eksemplet ved Evensø viser, skal der ikke meget til at forstyrre ørnene. Der er brug for omtanke omkring deres reder.

- De store rovfugle kræver fred og ro ved rederne, så det er altafgørende, at vi bliver ved med at beskytte dem på yngleterritorierne, siger Kim Skelmose, leder af DOF's Projekt Ørn.

I denne tid er ørnene i færd med at bygge på deres reder eller bygge nye reder. Jeg er selv redekoordinator på to havørnepar. Det ene pars rede faldt ned, efter at de have fået en unge på vingerne. De er nu i gang med at bygge en ny rede tæt på den gamle.

Man kan også i denne tid være heldig at se ørnen være i gang med at producere den næste generation. Efter cirka 40 dage sker klækningen. Ungerne er på det tidspunkt svære at se men kravler ret tidligt ud på redekanten for at sende afføringen ud over redens kant. Man skider jo ikke i egen rede.

Efter i alt 80 dage er ungerne flyvefærdige. De bevæger sig ikke langt væk fra reden i begyndelsen, men allerede først på efteråret kan man træffe dem rundt i landskabet.