Politikerne er nødt til at inddrage en række uforbrugte midler fra sidste år for at dække store underskud på arbejdsmarkedsområdet og området for udsatte børn og unge. Foto: Anders Ole Olsen

Økonomisk hovedpine fra sidste år vokser ind i 2020

Vordingborg - 05. marts 2020 kl. 05:20 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regnefejl på arbejdsmarkedsområdet og en eksplosion i udgifterne til udsatte børn og unge. Det er de to væsentligste punkter, der nu sætter kommunens budget under voldsomt pres.

- Det budget, vi har afsat i efteråret, er for lille. Vi kommer til at mangle knap og nap 31 millioner kroner på arbejdsmarkedsområdet, forklarer borgmester Mikael Smed (S).

Han understreger, at der ikke er tale om et nyt stort millionunderskud, men at man først nu har fået gennemregnet konsekvenserne af de regnefejl, som vi tidligere har beskrevet her i avisen, og som endte med at koste borger- og arbejdsmarkedschef Claus Holm Oppermann jobbet.

De 31 millioner skyldes dog ikke kun regnefejlene. Man har også været inde og kigge på tallene for ledige.

I flere år har antallet af ledige i kommunen faldet støt, men det billedet ser ikke ud til at fortsætte i 2020.

- Vi kan se, at der ser ud til at ske en udfladning i antallet af ledige, der kommer i beskæftigelse. Vores forventninger for 2020 er derfor ikke længere så positive, som da budgettet blev lagt, forklarer borgmesteren, der håber, at ledighedstallene vil ende med at overraske positivt.

- Men det er bedre, at vi regner det ind nu, end at det kommer som en overraskelse senere på året, forklarer borgmesteren.

Det er særligt en forventet afmatning af byggeriet i København, der får kommunen til at frygte en lavere beskæftigelse. Der er mange håndværkere i kommunen, og bygge- og anlægsbranchen er i høj grad en konjunkturfølsom branche.

Men en række større projekter i lokalområdet, såsom storstrømsbroen, servicehavnen på Klintholm Havn og den kommende Femern-forbindelse kan smitte positivt af på beskæftigelsen i Vordingborg Kommune.

I første omgang gælder det dog om at få fundet penge til at dække det store underskud på området. På arbejdsmarkedsområdet har man foreløbigt selv fundet to millioner kroner i effektiviseringer, men det er langt fra nok. Derfor er kommunen klar til at bruge bevillingsreserver og en del mindreforbrug fra sidste år til at få dækket underskuddet.