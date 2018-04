Se billedserie Politiet fandt tre skudhuller i huset på Rønnebergvej. Foto: Lars Christensen

Øget tilstedeværelse af politi efter skyderier

Vordingborg - 19. april 2018 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først efter et skyderi mod et hus på Rønnebergvej i Neder Vindinge onsdag morgen kl. 2.28, kommer det frem, at der har været et tidligere skyderi.

Det foregik i Kirsebærplantagen i Nyråd mandag morgen kl. 4.40, skriver Sjællandske.

Når Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fremkommer med oplysningerne, skyldes det, at de to hændelser angiveligt hænger sammen.

- Det er politiets opfattelse, at konflikten er afgrænset til personer i bandemiljøet, siger politiinspektør Kim Kliver, og fortsætter:

- Det er nu anden gang inden for to dage, at vi ser, at hensynsløse kriminelle bruger skydevåben i en intern konflikt. Lad det være helt klart: Politiet sætter målrettet ind med både efterforskning og synlig tilstedeværelse i nærområder af Vordingborg. Vi ser med meget stor alvor på de to sager, som efter vores vurdering har en snæver sammenhæng på grund af personsammenfald. Jeg skal understrege, at politiet betragter konflikten som et internt opgør mellem medlemmer af kriminelle bander.

På Rønnebergvej I Neder Vindinge fandt politiet tre skudhuller i huset.

Kliver kæder altså de to begivenheder sammen, men afviser samtidig, at en episode 12. november, hvor et hus i Stensved blev angrebet med en molotovcocktail har noget med de to nye sager at gøre.

Han forklarer derimod, at politiet kan bruge erfaringer fra lignende sager, selvom de ikke har nogen sammenhæng med de nye skyderier.

- Tidligere har vi kunnet stille en række medlemmer af grupper til ansvar, og vi kan bruge den samme metodik her, siger Kim Kliver, som ikke vil komme nærmere ind på betydningen af det.

Men han lover, at politiet vil være øget tilstedeværelsen i områderne i Vordingborg, hvor bandemedlemmer kan være til stede.

Politiet opfordrer eventuelle vidner, der set eller hørt noget mistænkeligt, til at ringe til politiet på tlf. 1-1-4.

Det skriver Sjællandske