Øget pres på lokale udgifter til arbejdsløse

Vordingborg - 08. oktober 2020 kl. 05:59 Af Claus Vilhelmsen

Flere arbejdsløse koster kommunen dyrt. Selvom det har været en nådig sommer, hvor de fleste af dem, som blev kunder på Jobcentret fra marts til maj, kom i arbejde igen, venter nu en hård periode.

Sæsonudsvingene hvert år giver mere arbejdsløshed i vintersæsonen, mens især håndværkere og andre der arbejder udendørs kommer i sving om sommeren.

Men oveni det må påregnes en øget arbejdsløshed på grund af coronaen, og det prøver Kommunalbestyrelsen nu at forebygge, så der er afsat 24 millioner kroner ekstra til beskæftigelsesområdet i 2021.

Men selv uden coronaen er der brug for en opgradering. En regnefejl i forvaltningen kostede tidligere chef for Borger og Arbejdsmarked Claus Oppermann jobbet , og de nye tal for næste år afspejler de faktiske udgifter.

- Det var en regnefejl, som kostede 41 millioner kroner som vi måtte ud at finde. Jeg vil ikke til at skulle finde 20 millioner kroner ved en tillægsbevilling, når vi kommer et stykke ind i det nye år. Vi har i budgetaftalen indregnet de udgifter, der er, siger borgmester Mikael Smed (S).

Merforbrug

Selvom de 24 millioner står i budgetaftalen under den lovende overskrift »Markant løft af kernevelfærden«, betyder det således ikke, at arbejdsløse forgyldes. Beregningerne siger, at der bliver flere arbejdsløse, ligesom der også bliver flere ældre i kommunen og flere udgifter til det specialiserede børne- og familieområde.

Der er tilført 29 millioner kroner til udsatte børn og unge, 10 millioner kroner ekstra til Ungecentret og 15 millioner kroner til ældreområdet. Sammen med de 24 millioner kroner til beskæftigelsesområdet giver det i alt 78 millioner kroner oveni til de mest udsatte og svage borgere i kommunen.

Opkvalificering

Forhøjelsen af budgettet på beskæftigelsesområdet skal altså ses som en opretning af tidligere tiders synder og en mere realistisk beregning af udgifterne i fremtiden. Den nye chef for borger og Arbejdsmarked Lotte Svilling udtrykker det på denne måde:

- Budgettet i 2018 for 2018-19 var en fejlberegning. Nu har vi set på merforbruget og regnet det ind i det nye budget for 2021-22. Ligesom at forhøje a conto beløbet på fremtidigt forbrug.

Udgifter på grund af coronaen er ikke lagt ind, for kommunen regner med, at det bliver kompenseret af staten. De udgifter lever på en måde sit eget liv. Men den har alligevel en mere direkte indflydelse på kommunens udgifter.

- Vi regner med, at en del, der bliver arbejdsløse på grund af Covid-19, bliver ledige i længere tid, fordi de skal opkvalificeres. Derfor bliver de i kommunens udgiftssystem, siger Lotte Svilling.