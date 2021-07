Se billedserie Landskabsarkitekt Mette Larsen viste prinsesse Benedikte rundt i Historisk Botanisk Have til 100 års jubilæet. Nu er håbet, at den historiske have ikke vil forfalde igen, når den royale glans forsvinder. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Øget opmærksomhed efter prinsesse-besøg: Nu gælder det om at passe historisk have

Vordingborg - 23. juli 2021

Det var en stor dag for byen Vordingborg, da Historisk Botanisk Have 23. juni fejrede 100-årsjubilæum med royalt besøg af prinsesse Benedikte.

Fødselsdagsfesten gav opmærksomhed i medierne, og nu er Botanisk Have for alvor blevet kendt i folkelige og faglige kredse.

Det fortæller Lise Hansen Thorsen, der er chef for kommunens afdeling for Trafik og Ejendomme.

- Vi er blevet mødt af stor interesse fra universiteter og Danske Landskabsarkitekter. Turistbusser er også blevet gode til at holde ved haven, siger Lise Hansen Thorsen, der kalder Botanisk Have for en »perle«.

Op til det store jubilæum gjorde kommunens gartnere sig umage med at få den gamle have i topform.

Nye urter, buksbomme og staudebede blev plantet. Derudover fik bænke, pavilloner og rækværk en kærlig hånd.

Botanisk Have har dog ikke altid været en pryd for øjet. Vi skal blot halvandet år tilbage i tiden. Dengang fremstod haven i en sørgelig forfatning med ukrudt og visne planter.

Derfor opfordrede Karen Margrethe Olsen, formand for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, da også ved jubilæet til at passe godt på haven.

- Det er et sted for læring, skønhed, ro og fordybelse, og det skal det blive ved med at være, sagde hun i en tale.

Samme bøn har tidligere stadsgartner Flemming Kruse. Han havde ansvaret for haven fra sin ansættelse i 1985 til sin pensionering i 2015.

- Jeg håber, at man fortsat vil give haven den opmærksomhed, den fortjener. Man bør i det mindste holde ét område i kommunen, siger Flemming Kruse.

Han peger på, at plantesamlingen - havens vigtigste formål - langt fra er intakt.

- Der mangler rigtig mange af de vigtigste planter, og mange bede er fyldt med forkerte planter, siger Flemming Kruse.

Borgmester Mikael Smed (S) bedyrer, at haven også fremover vil have politisk bevågenhed, nu hvor jubilæet er overstået.

- Botanisk Have er en del af vores driftsplan, siger Mikael Smed.

Borgmesteren ser også en mulighed for, at der er andre end kommunens folk, som fremover passer Botanisk Have.

- Måske kan vi indgå et samarbejde med uddannelsesinstitutioner, som bruger haven som pensum, siger han.