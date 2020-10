Der var højt humør, da A2B indviede deres nye sprogcenter i Vordingborg 1. marts 2019. Men nu har firmaet opsagt kontrakten er er ude af kommunen ved årsskiftet. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Øget indsigt skal gøre unge indvandrere til håndværkere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Øget indsigt skal gøre unge indvandrere til håndværkere

Vordingborg - 07. oktober 2020 kl. 14:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Danmarks bedste håndværkerkommune. Det er målet, og det bliver sagt igen og igen.

Der er mange muligheder for et ungt menneske til at blive håndværker her i kommunen, men for mange indvandrere er der en mental barriere. Det er nemlig ikke »fint« nok.

- De unge vælger at gå på gymnasiet og videre på universitetet, for der er ikke prestige nok for forældrene i at blive håndværker. Men det er ikke alle, der kan gå den vej, og så kan det være en god idé at lære et håndværksfag, siger Claret Christensen, formand for Integrationsrådet.

I mange lande er det heller ikke en formel uddannelse at blive tømrer, murer eller maler, man kommer ind fra gaden og lærer efterhånden.

- Der er ikke tradition for at vælge håndværksvejen, og mange indvandrere har manglende kendskab til hvad det er at være håndværker herhjemme, siger Lotte Svilling, som er chef for Afdeling for Borger og Arbejdsmarked og tidligere bl.a. havde ansvar for Integrationsteamet.

- Alle kan ikke blive læger. Men det kræver øget indsigt at forstå, at en håndværkeruddannelse i Danmark er en god uddannelse, og man faktisk kan tjene mange penge, fortsætter Lotte Svilling.

Kvinderne

De unge indvandrerpiger drøner derimod igennem uddannelsessystemet og får gode uddannelser, ofte med høje gennemsnit. Værre står det til med de ældre kvinder. En del af dem går ind i omsorgs og rengøringsjob.

- Vordingborgmodellen hjælper nogle af dem til at blive Sosu'er, siger Claret Christensen.

Men det er sværere for dem, for sproget er ofte en barriere.

- Jo ældre, man bliver, des sværere er det at lære et nyt sprog. Men det er også svært for dem, fordi mange indvandrerkvinder aldrig har været en del af arbejdsmarkedet, siger Lotte Svilling.

Sprogundervisning

Det går dog meget bedre for de fleste med at lære dansk, og antallet af kursister på sprogskolen falder. For alle de, som forlader skolen, kommer der kun få ind, fordi antallet af flygtninge er faldet drastisk.

- Vi har lige fået kvoten at vide for næste år, og den bliver på 21, oplyser Lotte Svilling.

Det faldende kursisttal har betydet, at A2B har opsagt kontrakten med Vordingborg Kommune fra udgangen af i år. Svilling anslår, at der er under 100 tilbage.

- Nu laver vi et samarbejde med Næstved Kommune, som er i gang med at etablere deres egen sprogskole efter hjemtagning. Vi er faktisk i gang med at forhandle kontrakten, siger Lotte Svilling, som tilføjer, at en del af undervisningen også vil blive virtuel.

- Det har vi haft gode erfaringer med under coronaen, siger hun.