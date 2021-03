Alpacaerne - her sammen med Jacob Tinggaard (til venstre) og Leif Ørnegaard - er klar til at hilse på gæsterne, når Øens Dyr genåbner efter den ufrivillige nedlukning. Foto: J.C. Borre Larsen

Øens Dyr genåbner tirsdag

Ifølge restriktionerne skal hver gæst have 7,5 kvadratmeter. Øens Dyr råder over 12.000 kvadratmeter og kunne ifølge Jacob Tinggaard have 1200 gæster inde på samme tid. Men Øens Dyr har selv sat et loft på 400 gæster, så man holder sig langt under smertegrænsen.

En forudsætning for at komme ind er, at alle over 15 år fremviser dokumentation for en negativ Covid-19 test foretaget inden for 72 timer med navn svarende til ens identitetskort. Der er håndspritstandere i parken og masser af skiltning de typiske forsamlingssteder.