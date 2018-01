Nytårsmarch i høj solskin

- Mange har nytårsfortsætter om at tabe sig en masse kilo. Men ro på. Det er fint at gå en tur en halv time om dagen, formanede Susan Thydal (S), inden forsamlingen forlod Vordingborg Nordhavn søndag formiddag.

Det må være rekordmange, der havde fundet vej til området ud for sejlklubben Snekken, for den lokale formand for Hjerteforeningen Hanne Rossé Jensen havde lige sagt, at der plejer at være 100-150 mennesker til nytårsmarchen. Et hurtigt estimat sagde nærmere 300 end 200 i år, skriver Sjællandske.