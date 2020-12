Nytårsløb var løsningen

De har vredet de små grå i Forældreforeningen Præstø Børnehus. Inden nytår plejer de at låne hallen hos Idrætshøjskolen Bosei til "Tons & Tumle", hvor der bliver lavet en bane med redskaber, så ungerne kan krudte af. Men den går ikke i år med corona, så derfor fandt et kvikt hoved på et nytårsløb 31. januar for hele familien i Faksinge Skov.

- Det er trist, at corona forhindrer alt for børnefamilier. Men et nytårsløb kunne vi lave udendørs, siger Julie Fjelde.

Nytårsløbet bød på to ruter, en på to km og en på fire km. Undervejs i skoven skulle børnene finde billeder af raketter, og der var spørgsmål og gåder.

- Det er vigtigt, at vi holder gang i det sociale for børnene, så alt ikke bare foregår bag hjemmets fire vægge, siger Barbara Ziska.

Efter løbet eller gåturen var der børnechampagne og kransekage på parkeringspladsen ved Faksinge Skov. Der var også en medalje til alle de deltagende børn.