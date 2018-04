Se billedserie Efter mere end et halvt års forsinkelse er der fortsat en god tone mellem DGI Huset Vordingborgs direktør Betina Møgeltoft, entreprenør Morten C. Henriksen og kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune. Til gengæld strammes skruen over for underleverandøren, der nu kan se frem til en voldgiftsag. Foto: Thomas Olsen

Nyt vandhus står klar - men ikke til åbning

Vordingborg - 28. april 2018

- Pinligt og møghamrende ærgerligt.

Sådan beskriver entreprenør Morten C. Hansen balladen om åbningen af Vandhuset i Vordingborg. Bassinerne er fyldt op, og alle faciliteter er klar. Alligevel tør han og Vordingborg Kommune ikke sætte dato på, hvornår badegæsterne kan komme ind.

- I forbindelse med myndighedsgodkendelsen af vandrensningsanlægget er der opstået en mangelliste på anlægget. Vi har forsøgt at tage den med vores underleverandør, men de har ikke villet udbedre manglerne. På et møde tirsdag stod det klart, at vi ikke kommer længere ad dialogens vej. Derfor har jeg trukket en streg i sandet og begæret syn og skøn, siger Morten C. Henriksen til Sjællandske.

Han har bestilt strakssyn og forventer, at det sker inden for dage eller uger. Herefter bliver arbejdets omfang kortlagt og der bliver lagt en tidsplan. Materialer er ved at blive bestilt hjem og et nyt hold bliver sat, så håndværkerne kan gå i gang, så snart synspersonen har været der.

- Synspersonen skærer kontrakten igennem og kigger på, hvad der er løst, og hvad der mangler. Det er store penge vi mister. Men det tager vi på vores kappe, siger Morten C. Henriksen.

Det kræver omfattende ingeniørmæssige beregninger at få vandet til at bevæge sig rigtigt i så store bassiner. Filtre skal justeres, og der skal et nyt materiale i rensningstankene. Når alt er reguleret på plads, går der yderligere en måned, før vandet kan tages i brug. Det retslige efterspil skal badegæsterne ikke afvente.

- Vi kan bade i vandet nu uden at komme til skade. Men vi skal have nogle mere stabile værdier, så vi også ved, at de holder, når 100 børn hopper i, siger kommaldirektør Lau Svendsen-Tune.

