Robert Drikkjær og Bente Plesnow overtager fra årsskiftet forpagtningen af Hollænderhaven, så Vordingborgs populære samlingssted kan fortsætte. Foto: Lars Christensen

Nyt værtspar fundet til populært samlingspunkt

Vordingborg - 16. november 2020 kl. 05:25 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det kommunale tilskud skæres væk i løbet af de næste par år, men Hollænderhaven i Vordingborg skal fortsætte.

Det står klart, efter at Vordingborg Boligselskab har landet en femårig forpagtningsaftale med Bente Plesnow og Robert Drikkjær.

Parret skal erstatte Jette Rode, der efter 20 år som forpagter af selskabslokalerne på Fuglebakken har valgt at søge nye udfordringer og dermed stopper ved årets udgang.

- Hollænderhaven har i Jettes 20-årige forpagtningsperiode fungeret som områdets naturlige samlingspunkt, når der skulle afholdes store møder, når man skulle mødes efter en begravelse eller når der skulle festes, fortæller Jens Hartmann, direktør i Vordingborg Boligselskab.

Han understreger, at det har været en stor udfordring at finde de rette personer til at tage arven op efter Jette Rode.

- Jette har været Hollænderhavens ansigt ud ad til, og med hendes positive indstilling og høje aktivitetsniveau har hun gjort en kæmpe indsats for husets brugere, for Vordingborg Kommunes omsorgsarbejde og for Vordingborg Boligselskab som husets ejer, tilføjer han.

Det nye værtspar er også klar over, at det er en stor opgave, som de går ind til.

- Kommunen har trukket sig, men vi kan se, at der stadig er brug for det her hus. Det er mangfoldigheden i det, der passer os rigtig godt. Der bliver ikke en dag, der er ens, fortæller Bente Plesnow.

- Og så er der en ro i huset. Det kan vi også godt lide, tilføjer hun.

Lidt ændringer vil der dog komme på tale.

- Der er idéer til, hvordan vi får endnu flere aktiviteter til, så bredden bliver endnu tydeligere, forklarer Robert Drikkjær, der blandt andet har planer om en hjemmeside og sociale medier for at få fat i nye målgrupper.

Parret er begge uddannede massører og har igennem 10 år drevet Svanereden på Rismosevej i Ørslev Kohave. Derudover har de drevet rengøringsfirmaet RB Ren Service med rengøring og havearbejde for private og virksomheder. Desuden har Bente Plesnow i de senere år arbejdet løst i cateringbranchen, hvor hun blandt andet har sørget for forplejninger til bankospil.

- Så jeg har allerede snust til branchen og har lært mange mennesker at kende, fortæller hun og understreger, at det har været meget vigtigt for parret, at det kun er et anretterkøkken i Hollænderhaven.

- Vi er ikke kokke eller noget, så det passer os fint, at vi kan hente mad ind udefra og så stå for værtskabet. For os er det vigtigt at sørge for, at mennesker kan mødes, om det så er til fest, banko eller begravelse, lyder det.

Hvad der skal ske med parrets andre virksomheder er der endnu ikke taget stilling til.

- Noget af det vil nok blive udfaset med tiden, men som så mange andre mennesker står vi jo i et vadested lige nu på grund af coronaen, så vi må se tiden an, forklarer Robert Drikkjær.