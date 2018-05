Se billedserie Erhvervsfolk var tirsdag samlet på Johanneberg til stor kapitalkonference. Her fortæller Christian Petersen fra Residens Møen om, hvordan vækstfonden har hjulpet ham.Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt vækstprojekt vil hjælpe virksomheder med at vokse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt vækstprojekt vil hjælpe virksomheder med at vokse

Vordingborg - 30. maj 2018 kl. 05:55 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Virksomheder med planer om vækst kan nu få økonomisk hjælp til at hyre en såkaldt kapital coach.

Hos Vordingborg Erhverv A/S er man klar til at betale totredjedele af udgifterne, så virksomhederne kan blive bedre klædt på til at finde ny kapital.

Det nye initiativ er en del af vækstprogrammet, som Vordingborg Erhverv sidste år søsatte sammen med Business Lolland-Falster og Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner.

Projektet har fået 14 millioner i støtte fra Erhvervsministeriet og Vækstforum Sjælland, og en del af de penge skal nu bruges på at tilbyde hjælp til de lokale virksomheder.

Når både banker og fonde har massere af penge at give ud af, og virksomhederne så alligevel har problemer med at få kapital, så skyldes det ifølge analysen, at virksomhederne ikke er godt nok forberedte, når de skal sælge deres idé.

Derfor vil Vækstprogrammet nu hjælpe virksomhederne med at blive klædt bedre på.

- Vi kan støtte rådgivning for op til 30.000 kroner, hvor vi betaler de 20.000 og virksomheden betaler de sidste 10. For de penge kan man komme rigtig, rigtig langt. Og måske er det ikke alle virksomheder, der har brug for så meget, forklarer vækstprogram-koordinator Mikkel Lundemann Rasmussen fra Vordingborg Erhverv.

- Mange virksomheder ved ikke, hvordan de skal gøre sig til overfor bankerne og investorerne, eller måske har de slet ikke overblik over, hvad der findes af muligheder for at få ny kapital. Der er så mange muligheder, så det kan være svært at finde rundt i, forklarer han.

Det nye initiativ blev officielt startet tirsdag med en stor kapitalkonference på Johanneberg, hvor de fremmødte også kunne høre indlæg om en række investeringsfonde.