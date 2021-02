Januar måneds kommunalbestyrelsesmøde foregik igen digitalt. (Skærmprint: Mille Holst)

Nyt udvalg skal sikre mere natur i kommunen

Vordingborg - 05. februar 2021 kl. 11:30 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Bølgerne gik højt, da kommunalbestyrelsen på sit møde i sidste uge skulle nedsætte et udvalg, der skal udarbejde forslag til mere natur i kommunen. Det resulterede i en ophedet debat, da kommunalbestyrelsen forleden skulle udpege medlemmer til et §17, stk. 4 udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan der kan skabes mere og bedre natur i kommunen. Det var ikke det, at der skulle nedsættes et sådant udvalg, der bragte sindene i kog, men derimod måden, de enkelte medlemmer blev udpeget på.

I kommunalbestyrelsen har man haft tradition for at flertalsgruppen og mindretalsgruppen vælger hver to medlemmer til sådanne udvalg. Men der opstod tilsyneladende tvivl om, hvorvidt Daniel Irvold (K) tilhørte blå eller rød blok, og da han på forhånd var blevet lovet formandsposten i udvalget, besluttede borgmesteren at ændre udpegningen af medlemmer fra 2-2 til 3-1 i flertallets favør.

Venstre overvejer nu, om de vil køre en tilsynssag mod borgmesteren, som de mener lovligt kan ændre fordelingsmetode.

Får et halvt år Uenigheden ændrer dog ikke på at der er blevet nedsat et §17, stk. 4 udvalg, der får fokus på naturen.

§17, stk.4 udvalget "Mere Natur i Vordingborg Kommune" Udvalget består af i alt ni medlemmer:

fire som repræsenterer beskytter/benytter-interesser. Miljørådet og vandløbsrådet udpeger hver to personer

Rolf Hoelgaard, chef for Afdelingen for Byg, Land og Miljø

samt fire udpeget af kommunalbestyrelsen.

De fire valgte politikere er:

Daniel Irvold (K), formand

Susan Thydal (S), næstformand

Else-Marie Langballe Sørensen (SF)

Eva Sommer-Madsen (V) Udvalget består af i alt ni medlemmer: Beslutningen om at nedsætte dette udvalg går helt tilbage til konstitueringsaftalen mellem Socialdemokraterne, SF, Radikale, Enhedslisten, Konservative og Alternativet, der giver udtryk for at kommunen skal have fokus på natur, miljø, bæredygtighed, økologi og grøn energi. Da der i øjeblikket også er stor national bevågenhed på klima, biodiversitet og natur, kommer det lokale udvalgs arbejde til at ligge i god tråd hermed.

Udvalget skal komme med forslag til, hvordan der kan skabes mere og bedre natur i kommunen, samt undersøge mulighederne for at udnytte de nationale finansieringsordninger bedst muligt.

En af udvalgets opgaver bliver også at inddrage relevante interessenter på området, herunder Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen.

Udvalget er nedsat for perioden marts til september 2021, hvor det forventes at komme med en række anbefalinger til kommunalbestyrelsen.