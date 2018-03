Se billedserie 20 personer, en stor del fra lokalrådet, fandt vej gennem sneen til dialogmødet i Vordingborg.Foto: Lars Christensen

Nyt udvalg skal sætte fokus på sammenholdet

Vordingborg - 02. marts 2018 kl. 18:06 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når det nye §17 stk. 4-udvalg er færdigt med at kigge på skoleområdet, er der planer om at omlægge det, så det kan have et nyt fokus på nærdemokratimodellen, hvor lokalrådsrepræsentanter vil blive taget med på råd.

Sådan lød meldingen fra Poul A. Larsen (S) på torsdag aftens dialogmøde i Vordingborg. Mødet skulle have været et af tre, men både i Præstø og Bårse valgte man at aflyse på grund af vejret.

Til gengæld kiggede man lagt ud over bygrænsen i Vordingborg, hvor samarbejdet mellem lokalrådene og kommunen kom til diskussion.

- De sidste fire år er det gået i den rigtige retning. Der er mere dialog mellem jer og os, men der er stadig områder, hvor der er meget lang vej endnu, lød det fra Gitte Kongstad, der føler, at frivillige har svært ved at komme igennem med deres initiativer hos kommunen.

- Vi skal være dygtigere til dialog, erkendte Thorbjørn Kolbo (S), der også deltog i politikerpanelet.

SF'er Lena Schroll tilføjede, at problemerne ikke kun er i samarbejdet mellem lokalråd og kommune, men også mellem de enkelte lokalområder.

- Hvor er sammenhængskraften. Der er stadig splid rundt i kommunen. Der er forslag om måske at ændre kommunenavnet til Bøgestrømmen, nævnte hun.

- Det er min erfaring, at de overordnede linjer for kommunen er vi enige om i kommunalbestyrelsen. Udfordringen ligger ude i lokalrådene, der burde arbejde mere sammen, lød det fra Thorbjørn Kolbo, der savner en fælles historie for hele kommunen.

- Der er Guldgåsen i Vordingborg og sildene i Stege. De to ting kan ikke lige bindes sammen, men der er så meget andet, der binder os sammen. Vi skal bare finde ind til det.