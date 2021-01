Som fagchef for kommunens miljøafdeling bliver Rolf Hoelgaard automatisk en del af det nye §17,4-udvalg. Foto: Vordingborg Kommune

Nyt udvalg skal sætte fokus på naturen

Vordingborg - 27. januar 2021 kl. 10:20

På kommunalbestyrelsesmøde i aften, onsdag 27. januar, lægges der op til at nedsætte et nyt §17,4-udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan der kan skabes mere og bedre natur i kommunen.

Det nye udvalg får til opgave at genere nye idéer og metoder til at inddrage omgivelserne med henblik på at implementere og udvikle kommunens natur- og miljøpolitik, plan for grøn omstilling, Unesco Biosfære Møn og indholdet af Grønt Danmarkskort.

Endelig skal udvalget undersøge mulighederne, hvordan man bedst muligt udnytter de nationale støtteordninger.

Baggrunden for det nye udvalg skal ses i lyset af konstitueringsaftalen mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale, Enhedslisten, Konservative og Alternativet. Her er det aftalt, at Vordingborg Kommune skal være en grøn kommune med fokus på natur, miljø, bæredygtighed, økologi og grøn energi.

Udvalget kommer til at bestå af fire medlemmer fra kommunalbestyrelsen. De vælges i aften. Derudover udpeger miljørådet to medlemmer, det samme gør vandløbrådet. Det sidste og niende medlem bliver chefen for kommunens afdeling for Byg, Land og Miljø Rolf Hoelgaard.

Efter en række møder aflevere §17,4-udvalget sin anbefalinger til Udvalget for Klima og Miljø i september, hvorefter de præsenteres for kommunalbestyrelsen.

Det kommende udvalg bliver det fjerde og formentlig sidste §17,4-udvalg, som kommunalbestyrelsen nedsætter i denne valgperiode. De tre andre har omhandlet skoleområdet med 6-18-årige børn, mindre børn (0-6-årige) og nærdemokrati.