Kommunalbestyrelsesmedlem Daniel Irvold (K), der her ses sammen med Ann Busch (AL), er formand for det nye udvalg. Han mener, at udvalget skal turde tænke stort og anbefale projekter, der gør en synlig forskel. Foto: J.C. Borre Larsen

Nyt udvalg skal give mere end bare bier i grøftekanten

En større satsning på naturgenopretning for stats- og EU-midler vil kunne få brakvandsgedderne tilbage til Præstø Fjord. Det vil ikke kun gavne de lokale lystfiskere men også naturturismen. Else-Marie Langballe Sørensen (SF), formand for Udvalget for Klima og Miljø, bekræfter, der er store puljer og fonde at søge. Men hun spiller samtidig bolden videre til det nyoprettede §17 stk. 4-udvalg, der til september skal komme med anbefalinger til, hvordan man får mere natur i Vordingborg Kommune.

- Det kan sagtens være, at vi skal kigge på vandprojekter. Det kunne også være at genoprette stenrev langs kysterne, hvor man har fisket stenene op for at bruge dem til for eksempel moler. Det har heller ikke gjort noget godt for fiskenes ynglebetingelser, siger Daniel Irvold.