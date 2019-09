Byggeriet fortsætter for at gøre viadukten på Orevej bredere og højere. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt trafikkaos under opsejling på Brovejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt trafikkaos under opsejling på Brovejen

Vordingborg - 10. september 2019 kl. 08:00 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man må håbe, at de har nydt det, de hårdtprøvede beboere på Ore i Vordingborg

Efter at have døjet med trafikkaos i længere tid på grund af Banedanmarks arbejde med viadukten på Orevej og på Brovejen ved Rampen, blev Brovejen i begyndelsen af august åbnet for trafik i begge retninger.

Det skyldtes, at der ud over lastbilerne til byggepladsen for den nye Storstrømsbro på Masnedø også var mange lastbiler, som skulle samme vej med korn til DLG på erhvervshavnen.

Kørslen i to vognspor har betydet, at arbejdet med blandt andet autoværn, støjskærm og asfaltering har ligget stille, men fra 15. september genoptager Banedanmark arbejdet. Det efterlader igen kun et spor på Brovejen, som skal reguleres via lyssignal.

Det oplyser Banedanmark i et brev til beboerne på Ore. At Banedanmark genoptager arbejdet på Brovejen, kommer bag på borgmester Mikael Smed (S).

- Da Banedanmark åbnede for to spor, var det min opfattelse, at man endegyldigt var færdig med arbejdet på Brovejen, men jeg kan have misforstået det, siger Mikael Smed.

Banedanmark afviser, at der er tale om en forsinkelse.

- Det har hele tiden været meningen, at vi lukkede op for den tunge trafik og så lukkede ned igen i efteråret for at gøre arbejdet færdigt, siger Pernille Palstrøm, anlægschef for Banedanmark.

Pernille Palsstrøm oplyser, at arbejdet på Brovejen vil være afsluttet sidst i efteråret, mens viadukten åbner ved udgangen af oktober.

I mellemtiden frygter formanden for Vordingborg By og Lokalråd Jens Beck-Lauritzen for indsnævringen af Brovejen.

- Sidst, der kun var et spor, blev vi reddet af lastbilchauffører, der var flinke til at holde tilbage, så der kunne komme fire-fem biler ud fra Rampen. Det kan man jo ikke altid regne med, siger Jens Beck-Lauritzen.

Lokalrådsformanden har tidligere uden held efterlyst et trafiksignal ved Rampen.

- Så kan vi komme ud. Sidst holdt folk i kø hele vejen ned ad Rampen og hen til Plejehjemmet Rosenvang, siger Jens Beck-Lauritzen.

I skrivelsen fra Banedanmark fremgår det, at der ikke er nogen planer om et lyssignal ved Rampen, kun på selve Brovejen. Derimod takker Banedanmark de berørte borgere for samarbejdet.

- Samarbejde? Vi synes ikke, at Banedanmark har været særligt samarbejdsvillige, fnyser Jens Beck-Lauritzen.

Fra Banemarks side er man ked af meldingen fra lokalrådsformanden.

- Vi prøver at lytte til folk i det omfang det kan lade sig gøre, siger Pernille Palstrøm.

Årsagen til at Banedanmark ikke opstiller et lyssignal ved Rampen skyldes ifølge Pernille Palstrøm at det i givet fald vil tage for lang tid at afvikle trafikken.

- Så får man et trebenet kryds med en lysregulering ved Rampen og to på Brovejen i hver sin retning, siger Pernille Palstrøm.