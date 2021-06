Se billedserie "Velkommen til Rosengårdshaven" står der på banneret - og derunder "Det er nice at være ung på Møn". Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Nyt tiltag skal gøre det »nice« at være ung på Møn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt tiltag skal gøre det »nice« at være ung på Møn

Vordingborg - 18. juni 2021 kl. 10:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Det gik ikke altid heldigt for sig, når unge i Stege sidste sommer gik på jagt efter et sted at hænge ud uden voksent opsyn, for de udvalgte steder som Stege Havn og Middelalderhaven var ikke begejstret for den medfølgende larm og rod.

I år behøver mødet mellem de voksnes og unges kulturer dog ikke at kollidere så hårdt, for de unge har nu fået tildelt deres eget areal i Rosengårdshaven med udsigt over Noret.

Det er sket i et samarbejde mellem Vordingborg Kommunes SSP-indsats og erhvervslivet på Møn og har fået overskriften »Det er nice at være ung på Møn«.

- Vordingborg Kommune har i forvejen projektet »Attraktivt Ungeliv«, hvor man i fire år prioriterer nogle resourcer til de unge. Vi har så i den forbindelse lavet en synlig gadeplanindsats, og vi har talt med de unge og andre interessenter, om der er noget, vi kan sætte i stedet for, siger SSP-leder Morten Brandt med henvisning til ønsket om at få de unge omplaceret til et sted, hvor de kan være i fred og ikke kan genere andre.

Og det sted mener man nu at have fundet med Rosengårdshaven, hvor unge fra 8. årgang på Møn Skole i denne uge med materialer og værktøj leveret fra XL Byg fik stillet pallemøbler op på området.

- Rosengårdshaven ligger tilpas afsides men stadig tæt på. I første omgang har vi så fået tilladelse til at indrette det med nogle pallemøbler. men på længere sigt vil det måske blive med forskellige kroge til de unge, der jo ikke altid kommer som én samlet gruppe, siger Morten Brandt.

Det nye område blev indviet torsdag eftermiddag og bla bla bla

En udfordring, man har oplevet andre steder, er at få de unge til at rydde op efter sig selv, men Morten Brandt understreger, at ungeområdet i Stege er et fælles projekt, som man forventer, at alle parter har en interesse i at få til at fungere.

Der vil blive sat flere skraldespande op ved området samt et skilt med ordensreglement - men derudover er det i høj grad også op til de unge selv at administrere det.

- Så længe, de må være der, og de er det under ordnede forhold, så er det jo ikke noget problem. Der vil selvfølgelig følge noget musik med, som nogle kan føle generende, men så længe de holder det indenfor reglerne, har de jo lov til det. Det her er ikke anderledes end i andre offentlige byrum - man skal holde sig indenfor de gældende regler., siger Morten Brandt.

Det nye gadeplansteam vil også af og til lægge vejen forbi området i Rosengårdshaven - og ellers står det voksne frit for også at kigge forbi for at hilse på de unge, tilføjer Morten Brandt.

- Der er jo også nogle forældre, der har et ansvar, og de kan jo bare kigge forbi, hvis de alligevel er ude at gå aftentur med hunden, siger SSP-lederen.

De unge selv var også godt tilfredse, da området blev indviet torsdag eftermiddag. Kajsa Figgé og Karoline Wexø fra 8. årgang på Møn Skole tog en slapper i skyggen af et lille træ, efter at have været med til at bygge og indrette området.

- Det er rigtig hyggeligt, og det er fedt, at de har skrevet nogle numre på tavlen, som man kan ringe til, hvis der er noget. Det gør, at det føles trygt, siger Kajsa Figgé.

Karoline Wexø mener, det nye område rammer fint ned i de unges behov for et sted at være sammen uden for mange voksne.

- Det er noget, vi har efterspurgt, og jeg tror, det vil blive brugt meget her i løbet af sommeren, siger hun.

De to piger var også enige om, at de unge nok skal kunne administrere ansvaret og sørge for, at der bliver ryddet op.

- Det bliver vi jo nødt til, hvis vi skal beholde stedet. Og hvis der er nogen, der ikke kan finde ud af det, må vi andre jo hjælpe dem med det, siger Karoline Wexø.