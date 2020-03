Det skal være nemmere at få en byggetilladelse, og derfor sættes der nu ind med mere rådgivning. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nyt tiltag skal gøre byggeansøgninger nemmere

Vordingborg - 09. marts 2020

Det kan være en besværlig og langsommelig affære at få en byggetilladelse fra kommunen. Men nu skal der sætte ind over for de lange sagsbehandlingstider.

Derfor søsætter Vordingborg Kommune nu det nye koncept »mød din byggesagsbehandler«, hvor ansatte fra Byg, land og miljøafdelingen rykker ud med rådgivning til de borgere, som går rundt med byggedrømme og skal til at ansøge om byggetilladelse.

- Det er desværre ikke altid lige nemt at overskue alle regler og oplysningskrav, når man starter sin byggesag op. Hvis man for eksempel glemmer at indsende nogle relevante oplysninger til os, så kan det betyde en forsinkelse i sagsbehandlingen. Derfor vil vi rigtig gerne hjælpe ansøgerne med at komme godt fra start i deres byggesag, forklarer Mette Christensen, der er fagchef i Vordingborg Kommunes afdeling for Byg, Land og Miljø.

De nye møder med byggesagsbehandlerne finder første gang sted torsdag 12. marts på Præstø Bibliotek. 19. marts er der møde på Stege Bibliotek og 26. marts kan man møde byggesagsbehandlerne på job- og borgercentret i Vordingborg by.

Der er allerede nu planlagt lignende møder i juni, september og december. Derefter skal det evalueres, om projektet skal fortsætte.

- Vi har også planer om at udvide tilbuddet med flere datoer, hvis »Mød din byggesagsbehandler« bliver en stor succes, forklarer Mette Christensen.

Hvis de nævnte datoer ikke passer ind i kalenderen, så er man meget velkommen til at komme på besøg på rådhuset i Langebæk, hvor byggesagsbehandlerne i Byg, Land og Miljø arbejder til dagligt. Det kræver blot, at man booker tid til en forhåndsdialog via Vordingborg Kommunes hjemmeside.

Byggesagerne har i længere tid haft stort fokus politisk, fordi de lange sagsbehandlingstider er med til at trække kommunen ned i erhvervsklimaundersøgelserne. For nyligt var Dansk Byggeri ude med en kritik af de sjællandske kommuner, herunder Vordingborg, fordi det går den forkerte vej med sagsbehandlingstiderne. Vordingborg Kommune er blandt regionens mest langsomme på området, og derfor er der behov for en nemmere sagsbehandling.

Det blev også fremhævet, da borgmesteren fra Thisted i sidste uge besøgte Vordingborg ved en erhvervskonference.

Thisted Kommune er på blot et år gået fra en 50. plads til en 6. plads i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse, og her er det blandt andet byggesagerne, som kommunen har sat ind over for med indførelsen af kaffemøder.

- Inden det møde er slut skal virksomheden have en klar fornemmelse af, hvad det er, de skal levere, så der er en rimelig chance for, at deres ansøgning går igennem. Det er jo spild af tid for både de kommunale ansatte og for virksomhederne, hvis det hele ikke ligger klar fra start af, fortalte borgmesteren og tilføjede, at møderne har gjort en stor forskel.

- Vi har haft virksomheder, der har afleveret en ansøgning om formiddagen og har fået den godkendt over middag, forklarede hun.