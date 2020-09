EUC Sjælland er kommet godt i gang med et grundforløb for dem, der kommer direkte fra folkeskolen. Nu udvides med et forløb for dem, der ikke gør. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Nyt tilbud skal hjælpe flere ind på en erhvervsuddannelse

Vordingborg - 24. september 2020

Er man arbejdsløs eller har man brug for en ny uddannelse, så er der nu hjælp at hente hos EUC Sjælland.

1. oktober slår EUC Sjælland dørerne op til åbent hus for at introducere grundforløb plus (GF+).

Der er tale om et 10 ugers forløb, hvor både unge og voksne kan få genopfrisket skolefag og styrket faglige kompetencer og i sidste ende finde frem til den rette erhvervsuddannelse.

Tilbage i august startede EUC et grundforløb i Vordingborg for unge, der kommer direkte fra folkeskolen. Det nye tilbud er kun åbent for dem, der har afsluttet 9. eller 10. klasse for over to år siden.

GF+ er tilrettelagt i tæt samarbejde med kommunens jobcenter og ungecenter i håbet om at få flere arbejdsløse ind på en erhvervsuddannelse.

- GF+ er en god mulighed for at afklare, hvad den unge eller voksne gerne vil. Her kan de finde motivationen for et fag, der føles rigtigt for den enkelte. Samtidig kan vi bedre guide eleverne ud fra de kompetencer, vi observerer, når de er hos os, fortæller Janni Baggersgaard, afdelingsleder ved EUC Sjælland.

Det nye grundforløb består af fagretningen Byggeri+, som hører under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport. Både dansk og matematik er dog også en del af undervisningen.

Åbent hus-arrangementet afholdes på Krondrevet 1A klokken 13. Næste opstart for GF+ er den 26. oktober.