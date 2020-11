Se billedserie I løbet af de seneste 14 dage har 400 elever fra Gåsetårnskolen været sendt hjem for at forhindre coronasmitte. I alt fire elever er blevet konstateret smittet. Over 30 medarbejdere er blevet sendt til test, men her er kun en enkelt blevet testet positiv. Modelfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Nyt testcenter får ikke skoleleder til at frygte p-kaos Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt testcenter får ikke skoleleder til at frygte p-kaos

Vordingborg - 12. november 2020 kl. 05:13 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det nye teststed i Vordingborg bliver indrettet i en del af den gamle svømmehal på Chr. Richardtsvej med Gåsetårnskolens Iselinge-afdeling som nærmeste nabo.

Her hilser skoleleder Bjørn Haldur den nye nabo velkommen. Han forventer ikke, at teststedet vil give de store gener i hverdagen.

- Vi sørger for, at de elever, der skal til idræt i hallen, benytter bagindgangen ind til omklædningsrummene, så de ikke skal ind samme sted som teststedet. Personalet får egne toiletter og det hele, så det kan sagtens komme til at fungere, fortæller skolelederen, der tvivler på, at eleverne vil blive skræmte over at få testcentret så tæt på.

Heller ikke parkeringspladserne er skolelederen bekymret for. Tidligere på året blev skolens parkeringsplads bygget om, så der nu er ensrettet på hele parkeringspladsen.

Forældre og ansatte på skolen skal dermed køre forbi svømmehallen for at komme hen til skolen, ligesom besøgende til det nye teststed skal over forbi skolen for at komme ud fra parkeringspladsen.

- Men testene tager jo kun få minutter, så der kommer et naturligt flow i trafikken, spår skolelederen og tilføjer, at der plejer at være rigeligt med parkeringspladser ude foran den gamle svømmehal.

Teststedet åbner først klokken 10, og dermed er trafikkaoset om morgenen for længst overstået.

- Vi har også en spidsbelastning klokken 14.30, men det er morgentrafikken, der er klart den værste, forklarer skolelederen.