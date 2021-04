Borgmester Mikael Smed (S) og udvalgsformand Mette Høgh Christiansen tog de første spadestik til et nyt og moderne sundhedshus, der skal sikre et stærkere og mere nært sundhedstilbud. Foto: Lars Christensen

Nyt sundhedshus skal løse stort problem for mange patienter

Lange afstande til sygehuse og speciallæger rundt om i regionen resulterer alt for ofte i, at mange syge borgere ikke orker at få den nødvendige behandling eller forebyggende indsats, de har brug.

Men nu skal et nyt sundhedshus i Vordingborg være med til at sikre, at langt flere behandlinger fremover kan foregå tættere på borgerne.