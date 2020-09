Artiklen: Nyt sundhedscenter klar til at tage sig af ømhed og smerter

- Vi glæder os til at tage de nye moderne faciliteter i brug, smiler Søren Bylling, der med Kiropraktisk Klinik Vordingborg er rykket ud af de tidligere lokaler i Valdemarsgade. Sammen med hustruen Gunhild Rasmussen stod han i den splinternye entre og tog imod de mange glade gæster, der var nysgerrige efter at se det nye sundhedscenter.

De skulle bare følge coronapilene på gulvet, så kom de ind til receptionen, fælleskøkkenet og forskellige behandlerum i stueetagen. En trappe fører op til førstesalen, hvor der ligeledes er behandlerrum, et stort område til fællestræning og en flot udsigt til Iselinge Gods. Her stod Gunhild Rasmussen og Søren Byllings døtre og serverede varme pizzastykker og kolde fadøl.

Selve bygningen er på 800 kvadratmeter med plads til 12 behandlere. Lige nu er der to ledige lokaler, resten er besat af kiropraktorer, fysioterapeuter og en enkelt massør. Det er Thilde Toft, der har egen klinik i Algade. I »Sundhed på Toppen« har hun fået sit eget behandlerrum i et hjørne i stuen.

- Jeg bliver mere synlig, og så er det en rigtig god ide at samle de faglige kræfter. Klienterne kan få dybdegående massage hos mig, inden de ryger videre ind til en fysioterapeut eller kiropraktor i samme hus, fortæller Thilde Toft fra MQ Sport & Klinik.

Søren Bylling peger også på synligheden som en af årsagerne til, at han har smidt 10 millioner kroner til et nyt sundhedscenter.

- Jeg håber, at vi kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft i fremtiden, siger Søren Bylling.

- Der var faktisk en studerende, en mandig fysioterapeut, som kiggede forbi for at høre, om han kunne blive en del af det nye team. Jeg sagde, at han kunne henvende sig, når han er færdiguddannet. Sådan noget er jo fedt.

Klik på billedet øverst for at se flere billeder fra indvielsen.