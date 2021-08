Se billedserie Pernille Wolder sang for de fremmødte og Bjarne Pilegaard akkompagnerede på spillestedets flygel. (Privatfoto)

Nyt spillested kom godt fra start

Vordingborg - 03. august 2021

Da By Harrys åbnede for publikum i sidste uge var det blandt andet til tonerne fra et flygel med en helt særlig lokal historie.

Det nye spillested By Harrys i Mern slog i sidste uge dørene op for første gang for publikum.

Spillestedet inviterede til mindekoncert for komponist og pianist Bent Fabricius-Bjerre, og det tilbud tog 36 forventningsfulde gæster imod.

- 36 personer er hvad vi må lukke ind for at kunne overholde arealkravet på to kvadratmeter per hoved, fortæller Bjarne Pilegaard, der står bag det nye spillested sammen med hustruen Linda Pilegaard.

Selve koncerten varede to gange 45 minutter og indeholdt en lang række klassikere fra Bent Fabricius-Bjerres hånd.

- Alt lige fra "Forelsket i København" smukt fremført af Pernille Wolder til naturligvis temaet fra Matador, fortæller Bjarne Pilegaard, der selv fremførte sidstnævnte på stedets Hornung og Møller flygel.

- Men da Pernille afsluttede på smukkeste vis med "Norwegian Sunset", temaet fra filmen "Bjergkøbing Grandprix", så ville salen ikke slippe de optrædende, siger Bjarne Pilegaard, og fortælller at samme sang i øvrigt blev sunget ved Bent Fabricius-Bjerres bisættelse af Eddie Skoller.

Publikum kvitterede for koncerten med høje klapsalver, hvilket fik musikerne til at give to ekstranumre.

- Vi er alt i alt tilfredse med den modtagelse Spillestedet "By Harry" har fået, siger han.

Flygel med særlig historie Bjarne Pilegaard er særligt begejstret for at hans Hornung & Møller flygel er kommet frem i lyset.

Flygelet har haft tre ejere fra det blev lavet i 1894 og frem til 2015, hvor det kom i Bjarne Pilegaards besiddelse.

Ifølge Bjarne Pilegaard købte greve Hemming Moltke af Marienborg flygelet den 12. juni 1894 hos Hornung og Møller.

- Det blev indkøbt til hans hustru Julie Sophie Clara Schnack, fortæller han og fortsætter:

- En brand i 1908 ødelagde flere bygninger ved Marienborg, men heldigvis ikke hovedbygningen. Dette flygel stod i dette hus frem til 1984, hvor hovedhuset blev revet ned, da det ikke kunne betale sig at sætte det i stand. Herefter blev flygelet flyttet ud i laden og kom senere til Damsholte hos lærer Helge Sørensen kendt fra Foreningen Norden. Her stod det så frem til 2015, hvor hans enke fraflyttede ejendommen og overleverede dette flygel til mig.

Det er altså tonerne fra dette flygel, publikum fremover kan høre, ved koncerterne i By Harrys i Mern.

Bjarne Pilegaard ved By Harrys Hornung &

Möller flygel. (Privatfoto)



Søndag er der igen koncert Genopliv tidligere tiders hyggelige søndage, hvor eftermiddagskaffen og teen blev serveret i hyggelige omgivelser til salonmusikkens toner.

Søndag 8. august klokken 14.30-16.30 giver spillestedet By Harry på Røstofte Skovvej 5 i Mern mulighed for at opleve intimiteten og stemningen fra begyndelsen af det 19. århundrede. Det fortæller Linda og Bjarne Pilegaard, der er indehavere af det nye spillested.

- Bag flyglet sidder pianist Bjarne Pilegaard, der spiller wienertoner og lettere klassiske klaverstykker med stemningsbilleder, hvis inderlighed og følsomhed bliver omdannet til idyl og sentimentalitet, lover Linda og Bjarne Pilegaard.

I samarbejde med AHP Vin vil der være mulighed for at købe et glas mousserende vin, rosé eller andet læskende.

Tilmelding på Mobile Pay 4033 5717 notér navn og antal efter først til mølle-princippet. Der er plads til 36 personer.

- Vi overholder alle former for restriktioner, derfor kræves forevisning af gyldigt Coronapas eller lignende, understreger Linda og Bjarne Pilegaard.