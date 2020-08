Det er ikke et lovkrav, at en kommune skal opretholde kollektiv trafik. Det er alene en politisk beslutning. Hvis de folkevalgte nedlægger buslinje 669 (Lundby-Præstø-Kalvehave) er der en besparelse på 2,5 millioner kroner.

Nyt sparekatalog: Lukninger, færre busser og mindre hjælp til ældre

Vordingborg - 18. august 2020

Lukning af dagtilbud, færre busser og mindre rengøring til ældre.

Det er nogle af forslagene i det nye »omprioriteringskatalog for 2021-2024«, reelt er et sparekatalog for 30 millioner kroner, som Vordingborg Kommune har sendt på banen.

Den største besparelse finder man på området for Pleje og Omsorg. Her kan der være godt seks millioner kroner at hente i at træne ældre borgere op til at kunne klare sig selv, så der spares på hjemmehjælpen.

Brækker en ældre eksempelvis benet, sætter kommunen massivt ind med genoptræning, så vedkommende hurtigere kan komme hjem og på den måde ikke belaster det offentlige system.

Kommunen oplyser, at der ikke vil ske fyringer af kommunale medarbejdere som følge af forslaget. Der vil dog være færre medarbejdere ansat i området, hvis forslaget bliver gennemført.

Det næststørste besparelse i kataloget er indenfor den kollektive trafik. Her kan der være i alt fire millioner kroner at spare, hvis man blandt andet nedlægger buslinje 669, som kører mellem Lundby og Kalvehave. Derudover lægges der op til færre afgange i køreplanen på buslinje 661R (Kastrup-Vordingborg-Præstø).

I kataloget er der også lagt op til at sløjfe tilskuddet for kørsel til aktivitetscentre, så kommunen kan spare tre millioner kroner. Fremover kan borgerne komme til at køre selv eller betale den fastlagt pris for kørslen.

Børnetallet falder i Vordingborg Kommune. Derfor kigges der også på en besparelse på 1,4 millioner kroner på dagtilbuddene. Den ene mulighed er at lukke de mindre dagtilbud helt, den anden er at slå institutioner sammen med en fælles leder, så man blandt andet sparer en lederlønning.

»Åndehullet«, et sted for tidligere misbrugere, kan også synge på sidste vers. En lukning af Åndehullet kan give en besparelse på næsten en million kroner.

Der er i alt 48 forslag i kataloget.