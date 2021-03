Det nye rådhus skal bygges sammen med det eksisterende job- og borgerservice på Valdemarstorvet. Illustration: Vordingborg Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Nyt rådhus snart i udbud: - Vi har garderet os bedre denne gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt rådhus snart i udbud: - Vi har garderet os bedre denne gang

Vordingborg - 30. marts 2021 kl. 05:24 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det gik slet ikke som forventet, da det nuværende job- og borgerservice blev bygget på Valdemarstorvet i Vordingborg.

Først måtte man barbere byggeprojektet ned, så det kunne overholde budgettet. Så blev man ramt af konkursen hos Byggefirmaet Brdr. Pedersen, der skulle bygge råhuset. Da man efter flere måneders venten fik fundet en ny entreprenør, så viste arbejdet sig at være langt sværere at få færdiggjort end først forventet.

I sidste ende endte det med, at byggeriet blev hele to år forsinket.

Nu vil man sikre sig, at det kaotiske forløb ikke gentager sig, når næste etape af det nye rådhus i Vordingborg skal bygges.

- Vi har garderet os bedre denne gang ved at lave et noget anderledes setup, forklarer kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune og tilføjer, at kommunen har fundet et godt team med en byggerådgiver, der skal sikre mere kontrol med byggeriet.

- Vi kan også mærke, at der er et rigtig godt samarbejde mellem vores totalrådgivere fra Moe og PLH Arkitekterne. Det er ingeniørdelen fra Moe, der har det overordnede ansvar, og det hjælper med til, at der ikke bliver tegnet noget, der ikke kan lade sig gøre i virkeligheden. Det var et af de problemer, vi havde på det andet byggeri, forklarer Lau Svendsen-Tune.

- Så jeg er ret sikker på, at vi kommer noget bedre igennem det her byggeri, tilføjer han.

Ifølge den foreløbige tidsplan, så går man allerede til sommer i gang med det første gravearbejde i forbindelse med de arkæologiske undersøgelser. I den forbindelse bliver parkeringspladserne på torvet nedlagt. Planen er, at byggeriet kan gå i gang til oktober.

Den endelige tidsplan kan dog blive påvirket af det aktuelle byggeboom rundt om i Danmark.

- Der er godt gang i byggeriet, og derfor kan det blive svært at få fat i byggematerialer. Især betonelementer skulle der være problemer med. Det kan påvirke tidsplanen for os. Det er ikke sikkert, at det bliver et problem, men vi er nødt til at være opmærksomme på det i vores udbud, forklarer kommunaldirektøren.

Næste skridt for rådhusprojektet er byggeledelsen og fagtilsynet, der skal sendes i udbud. Byggeledelsen skal holde styr på tid, økonomi og kvalitet i byggefasen. Derudover har byggeledelsen ansvar for alle arbejdsmiljøforhold. Fagtilsynet skal udføre en grundig kontrol for at sikre overensstemmelse mellem det, der bygges, og det, der er projekteret.

Det er ambitionen at indgå aftale med udbudsvindere i slutningen af juni, så særligt byggeledelsen får mulighed for at sætte sig grundigt ind i projektet inden byggestart.

Forberedelserne til udbud af selve hovedentreprisen er også godt i gang. Ifølge tidsplanen skal udbudsmaterialet være klar til offentliggørelse 25. maj. Der skal derefter prækvalificeres tre-fire entreprenører til at afgive tilbud. Der vil i processen blive lagt vægt på pris, kvalitet og referencer til tidligere projekter samt bydernes økonomiske soliditet, nøglepersoner og organisering af opgaven.