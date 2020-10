Realdaniastøtte betyder nu, at det nye rådhus i Vordingborg bliver et testprojekt mod en mere bæredygtig byggebranche Illustration: MOE, PLH Arkitekter og ETN Arkitekter

Nyt rådhus bliver testprojekt for mere bæredygtighed

Det nye rådhus i Vordingborg er netop blevet udpeget som et af 31 projekter, der skal være med til at sikre mere bæredygtigt byggeri. Det er Realdania, der har afsat i alt 5,8 millioner kroner til at støtte projekter, som kan fungere som inspiration og erfaringsudveksling for resten af byggebranchen.