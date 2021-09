Medarbejderne i det nuværende rådhus i Valdemarsgade, Vordingborg, skal i 2023 rykke over gaden i en splinterny tilbygning til det nybyggede center for job- og borgerservice. Foto: J.C. Borre Larsen

Nyt rådhus bliver over 20 millioner kroner dyrere

Vordingborg - 11. september 2021 kl. 06:00 Af J.C. Borre Larsen

På et ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen, hvor politikerne udpegede entreprenøren, som får hovedentreprisen af det nye rådhusbyggeri i Vordingborg, sagde et politisk flertal i samme omgang ja til at bruge 21,5 millioner mere på byggeriet. Pengene skal findes i de nuværende budgetforhandlinger. Det man læse på kommunens hjemmeside.

»Nyt rådhus - Borgernes Hus - licitationsresultat« var et lukket punkt på dagsordenen, men forvaltningen kom ved en fejl til at offentliggøre protokollatet.

- Vi havde sagt til politikerne, at vi ville behandle det hele fortroligt. Vinderen og de ekstra afsatte penge skulle offentliggøres som en samlet pakke, når stand still-perioden er overstået (varer til og med 20. sept., red.), siger kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune, der hæfter sig ved, at man ikke har røbet vinderen, men kun tillægsbevillingen.

Et mærkeligt signal Bag de 21,5 millioner til det samlede rådhusprojekt, der skal kobles sammen med det nye center for job- og borgerservice i Algade, står partierne S, RV, K, SF, EL og ALT. Prisstigninger på byggematerialer er ifølge borgmester Mikael Smed (S) den væsentligste årsag til, at kommunen nu vælger at grave ekstra dybt i lommen. I Venstre ryster man på hovedet, over beslutningen.

- Vi har hele tiden sagt nej til et nyt rådhus. For os er det ingen overraskelse, at det bliver dyrere, siger Venstres borgmesterkandidat, Karina Fromberg.

Hun frygter, at de 21,5 millioner ikke er nok.

- Vi ved ikke, om der dukker flere uforudsete udgifter op, siger hun.

Karina Fromberg har svært ved at se, hvor politikerne skal finde over 20 millioner ekstra i budgetforhandlingerne.

- Vi er én af de kommuner, som får særtilskud, og så skal vi pludselig sidde og jonglere med 21,5 millioner ekstra, lyder det.

Løsgænger Jesper Berring-Poulsen stemte også nej til at bruge flere penge på byggeriet.

- Jeg tror ikke, at byggematerialerne bliver billigere. Jeg synes, at man skal afvente eller lade være med at bygge rådhuset, siger han.

Ifølge Berring-Poulsen sender flertallet et »mærkeligt signal« ved at bruge over 20 millioner kroner mere på rådhuset.

- Vi sparer på ældreområdet, og inden for mit eget område, social og psykiatri, skærer vi hvert år ind til benet, siger Jesper Berring-Poulsen.

DF's Marie Hansen kalder det under al kritik at tilføre flere penge til rådhuset. Byggeriet burde sættes i bero, indtil der er økonomi til det, lyder det.

- Vi andre bygger heller ikke en ny udestue, hvis den pludselig bliver væsentligt dyrere. Så må man vente, siger hun.

Det glade vanvid Nye Borgerlige sagde også nej til tillægsbevillingen.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at en af fem entreprenører har vundet hovedentreprisen på det nye rådhusbyggeri: Base Erhverv A/S (Horsens), Elindco A/S (Jyllinge), G.V.L. Enterprise A/S (Farum), HK BYG Enterprise A/S (København) eller Züblin A/S (Aarhus).

Vinderen bliver af hensyn til stand still-perioden først offentliggjort efter 20. september.

Der er afsat 120 mio. kr. til byggeriet. Derudover har et politisk flertal (S, SF, RV, K, EL, ALT) givet en tillægsbevilling på 21,5 mio. kr.

Det nye rådhus i Algade skal efter planen stå klar i 2023. - Det er det glade vanvid, siger Heino Hahn, der foreslår at trykke på pauseknappen. Risikoen for, at der skal postes endnu flere millioner i det nye rådhus, er ifølge Heino Hahn stor.

- Der er stadig ikke taget højde for, at de priser, du får i dag, er højere i morgen, siger han.

Nye Borgerlige fik ført til protokol, at partiet frygter et stigende antal konkurser.

- For entreprenøren kan prisen blive højere end buddet, og så er der risiko for, at han går konkurs. Vi kan havne i samme situation som med job- og borgercentret, siger Heino Hahn.

Byggeriet stod dengang stille i længere tid, fordi entreprenørfirmaet Brdr. Pedersen A/S fra Nordfalster gik konkurs.