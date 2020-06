Overblik. Foto: MOE A/S, PLH Arkitekter A/S og ETN Arkitekter ApS

Nyt rådhus: Her er vinderforslaget

- - Vi har lagt vægt på arkitektur, økonomi, bæredygtighed og sammenhæng til omgivelserne i bedømmelsen. Og så skal mavefornemmelsen selvfølgelig være rigtig. Med vinderforslaget har vi fået et solidt og realistisk udgangspunkt, og jeg er sikker på, at det bliver et dejligt hus for borgere og medarbejdere, siger borgmester Mikael Smed (S).