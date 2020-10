Se billedserie Sprit og mundbind stod klar til politikerne inden kommunalbestyrelsesmødet. Her gør Venstres Ronni Lykkehus sig klar, mens partifællen Anders Thestrups opmærksomhed er rettet mod fotografen. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt rådhus: Et spørgsmål om koldt eller varmt vand i hanen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt rådhus: Et spørgsmål om koldt eller varmt vand i hanen

Vordingborg - 28. oktober 2020 kl. 21:44 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Med lyseblå mundbind og egne masker lignede politikerne en blanding af overlæger og bankrøvere, da de onsdag aften gik ned ad trapperne til byrådssalen.

Selvom det først er torsdag, at man skal dække sig til på indendørs steder med offentlig adgang, gjorde et lille papskilt foran byrådssalen opmærksom på, at de folkevalgte skulle bære mundbind i salen.

Det gjorde politikerne så, indtil de nåede deres faste pladser. Så måtte de gerne tage dem af, og da de gjorde det, var den største diskussion, om der skal være koldt eller varmt vand på toiletterne i det nye rådhus, som skal være super bæredygtigt. Derfor er kommunen oven i arkitektforslaget i gang med at købe sig til nogle ekstra klimavenlige tiltag for at opnå størst mulig bæredygtighed i husets samlede livscyklus.

Et af valgene går ud på, at der kun laves koldtvandshaner på toiletterne. Varmt vand vil betyde, at der skal trækkes plastikrør, der indeholder olie, rundt i hele bygningen, og det koster i CO2-regnskabet.

Foreslog afstemning Debatten begyndte med, at Venstre, der er imod rådshusbyggeriet, gik ind for, at der skal være koldt og varmt vand i alle haner på »det store flotte rådhus«, som ordfører Michael Seiding Larsen udtrykte det. Og det ville man gerne have til afstemning.

Nye Borgerliges Heino Hahn så også gerne, at der er varmt vand.

- Jeg tænker på rengøringspersonalet. Har man tænkt sig, at medarbejderne skal løbe over i det eksisterende rådhus og hente varmt vand? sagde han.

- Der er jo varmt vand i bygningen, Heino. Det er kun ude på toiletterne, vi taler om, svarede Socialdemokratiets Thorbjørn Kolbo.

Partifællen Nikolaj Reichel har ofte vasket hænder i en hane, hvor der kun er en knap, og det lod han forstå ikke havde været udslagsgivende for hans trivsel og humør på diverse arbejdspladser.

- Jeg forstår ikke debatten. Det er populisme, sagde han.

"Grotesk debat" Borgmester Mikael Smed pegede på det nye Skanderborg Rådhus, hvor det tilsyneladende ikke er et problem, at der kun er koldt vand på toiletterne.

- Det er ikke nødvendigt at vaske hænder i 20-22 grader lunkent vand, som i øvrigt er mere bakterieinficeret end 12-13 grader varmt vand, sagde Mikael Smed.

Anders Andersen oplyste, at han har besøgt Skanderborg Rådhus.

- Det er ikke rigtig koldt vand, der kommer ud. Det er nærmest lunkent, sagde han og tilføjede:

- Det er ikke koldt vand, det er bare ikke opvarmet.

Michael Seiding Larsen afsluttede debatrunden.

- Kan I ikke se, hvor grotesk, det er. Vi sidder og diskuterer koldt eller varmt vand i et rådhus til 125 millioner kroner, lød det.

Det må ikke koste mere Det var koldt vand i hanerne, der løb med opmærksomheden, men de klimavenlige tilvalg består af en lang række andre forslag.

Problemet er bare, at hvis politikerne vælger dem alle sammen, så bliver rådhusbyggeriet knap tre millioner kroner dyrere.

Derfor foreslog Socialdemokratiet et protokollat, hvor de forskellige tilvalg bliver indarbejdet i udbudsmaterialet, så de kan afholdes indenfor det beløb, der er sat af til byggeriet. Derudover vil politikerne have at vide, hvad det koster med varmt vand i toilethanerne.

Samtlige partier inklusive Venstre men ikke Nye Borgerlige stemte ja til protokollatet. Det vil koste godt en halv million kroner ekstra at bruge kalkmørtel, men så kan murstenene også bruges i fremtiden.

- Det er vanvittigt at bruge penge på noget, som står og smuldrer, sagde Nye Borgerliges John Pawlik.

Konservatives Daniel Irvold var dækket godt til.

Foto: J.C. Borre Larsen



DF’s Marie Hansen iført visir, som hun helst så,

at alle politikere bar i selve byrådssalen.

Foto: J.C. Borre Larsen