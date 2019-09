Se billedserie Det lykkedes ikke for KunsthalGlas. Nu er der kommet et nyt forslag til, hvordan de gamle støberihaller i Præstø kan fyldes med liv. Bag projektet står Stefan Preusche (til venstre), Klaus Lindegaard (til højre) og Lisa Fälling Andersen (ikke med på billedet). De vil sætte fokus på gamle håndværk og kulturhistorie.Foto: Nina Lise

Nyt projekt skal puste liv i støberihaller

Vordingborg - 18. september 2019

Når kommunalbestyrelsen i aften, onsdag 18. september, skal tage stilling til de tre udviklingsplaner for havnene i Præstø, Vordingborg og Stege med en anslået samlet anlægsøkonomi på 410 millioner kroner, er der en bemærkning, der er værd at lægge mærke til.

I bilaget med notater fra projektkontoret i Præstø står der, at en privat aktør foreslår småbådsværft kombineret med værksteder for gamle håndværk og naverhule i de gamle støberihaller i Adelgade.

Manden bag idéen er Stefan Preusche fra Roneklint. Han er naver og mener, at støberihallerne kan gøres til et aktiv både som turistattraktion og som arbejdende kulturhus.

- I forbindelse med havneplanerne ønsker kommunen en cirkulær forbindelse mellem havnen og sydsiden af Præstø for at skabe liv på den anden side af øen. Projektet er inspireret af Vikingeskibsmuseet i Roskilde og den gamle havn i Holbæk med maritime håndværk som drivkraft. Vi når ikke op i den skala, men vi kan genskabe den gamle Præstøjolle og udskibe den via Tubæk Å, fortæller Stefan Preusche.

- Erfaringer fra andre steder fra viser, at både tiltrækker folk. Især hvis de kan få lov at nitte en klink. Det skal være et sted, hvor dørene altid er åbne, og man kan sidde og spille et brætspil, mens andre går og bygger. Det skal være et analogt kulturhus.

Efter kuldsejlingen af KunsthalGlas er det Vordingborg Kommune, der hænger på de gamle støberihaller. Det er tidligere blevet anslået, at det vil koste 3,8 millioner kroner at sikre klimaskærmen, så man kan redde de bevaringsværdige bygninger. Og det er på høje tid, siger Klaus Lindegaard, formand for Præstø Lokalråd, der bakker op om projektet.

- Byen frygter, at bygningerne vil blive revet ned, hvis ikke der bliver gjort noget nu. Det vil være ærgerligt, fordi kulturhistoriske værdier går tabt, men også fordi byen mangler et sted, hvor mange kan være samlet, fastslår han.

- Håndværk kunne være omdrejningspunkt for et hus med et bredere kulturliv, som også inkluderer for eksempel musik og kunst. Det skal være et hus, der summer af aktivitet og forbinder hånden og ånden.

Foruden lokalrådet har Stefan Preusche været i dialog med blandt andre Bevaringensforeningen for Præstø og Omegn, Præstø Handels- og Erhvervsforening samt Præstø Håndværker- og Borgerforening. Alle synes, at det er en god idé.

Det samme synes en række lokale håndværkere, kommunalpolitikere og foreningsfolk, han har talt med.

Næste skridt er at få præsenteret idéen for kommunalbestyrelsen. Her planlægger Stefan Preusche og Klaus Lindegaard at inviterer de relevante politiske udvalg på rundvisning.

Vender politikerne tommelfingeren opad, vil der blive indkaldt til borgermøde, hvor de frivillige skal finde ud af, hvordan de skal organisere sig.

- Bygningerne kan reddes, men der skal ske noget her og nu. Kommer der en vinter med sne, vil der være brug for understøtning flere steder. Men det er kommunens ejendom - derfor er vi nødt til at have dem med på idéen, siger Stefan Preusche og Klaus Lindegaard.

- Forhåbentlig siger de ja i stedet for at jævne bygningerne med jorden.