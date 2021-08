Se billedserie - Mange tæller ned til den dag, de går fra, men forskningen viser, at det ikke lykkedes for alle at få det seniorliv, de drømmer om, siger Brian Bo Rasmussen, projektleder i Vordingborg Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Nyt projekt skal forberede mænd til et godt seniorliv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nyt projekt skal forberede mænd til et godt seniorliv

Vordingborg - 06. august 2021 kl. 19:06 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Der er mænd, der om fredagen går på pension. Mandag sidder de i sofaen. Tirsdag er de døde.

Læs også: 5 tips fra Morten Olsen

Det er naturligvis en overdrivelse, men det fiktive scenarie er ikke helt grebet ud af den blå luft. Det er nemlig ikke alle mænd, der efter et langt arbejdsliv får et godt og meningsfyldt seniorliv.

- Mange tæller ned til den dag, de går fra, men forskningen viser, at det ikke lykkedes for alle at få det seniorliv, de drømmer om, siger Brian Bo Rasmussen, projektleder i Vordingborg Kommune.

Han har i efteråret 2020 interviewet 55 mænd i alderen 52-65 år for at blive klogere på deres tanker om overgangen fra arbejdsliv til seniorliv.

- Jobbet er blandt andet forbundet med ens identitet, netværk og anerkendelse. Den dag, man siger farvel til arbejdet, opstår der let et vakuum, fortæller Brian Bo Rasmussen.

At det udelukkende er mænd, han har talt med, skyldes, at hankønnet ifølge forskningen generelt er dårligere end kvinder til at forberede sig til livet i den tredje alder.

- At forlade arbejdsmarkedet er en stor forandring for alle og vanskeligt for mange. Forberedelse til seniorlivet er derfor afgørende, pointerer Brian Bo Rasmussen.

Helbred og økonomi Ud fra interviewene fremgår det, at hele 82 procent af mændene ser et svigtende helbred, som den største barriere for et seniorliv med høj kvalitet. Samtidig fortæller de, at de ikke gør noget ved det.

Om Fats Et forskningsbaseret projekt for mænd fra 52-65 år, som skal lette overgangen fra arbejdsliv til seniorliv.

Projektet varer i tre år, frem til april 2023. Undervejs vil Vordingborg Kommune i samarbejde med lokale mænd udvikle og afprøve forskellige tiltag, der skal skabe grobund for et seniorliv med høj kvalitet.

Vordingborg Kommune arbejder tæt sammen med bl.a. faglige og frivillige organisationer, virksomheder, Jobcenter Vordingborg og en række lokale foreninger.

Nordea-fonden støtter med 17 mio. kr. ud af et samlet budget på 30 mio. kr.

Tidl. landstræner Morten Olsen er ambassadør.

Interesserede kan kontakte projektleder Brian Bo Rasmussen på 23306206 eller fats@vordingborg.dk.

Læs mere på www.vordingborg.dk/fats - Det ved det godt, men mange har svært ved at sætte handling bag tankerne, siger Brian Bo Rasmussen og tilføjer, at mange er slidte efter et langt liv på arbejdsmarkedet.

En anden stor bekymring og usikkerhed for mange er økonomien.

- Strækker pengene til det liv, man ønsker at leve uden en fast lønindtægt, lyder det fra Brian Bo Rasmussen.

Det kom også frem, at halvdelen af de adspurgte mænd ikke vidste, om der er en seniorpolitik på deres arbejdsplads, og at de ikke gør sig tanker om seniorlivet.

- Holdningen er ofte, at »jeg finder sgu nok på noget«. Nogle gør, men forskningen viser, at der også er en stor del, som ikke gør, siger Brian Bo Rasmussen.

Let som at tælle til tre Derfor har Vordingborg Kommune søsat »Fats - forbered dig godt«. Fats er en forkortelse for Fra arbejdsliv til seniorliv.

Her arbejder man sammen med Københavns Universitet og kommunerne i Aarhus og Vejle om at finde nye veje, så kommende pensionister efter arbejdslivet ikke havner i et sort hul.

I Vordingborg Kommune har man på baggrund af Brian Bo Rasmussens undersøgelser altså valgt at fokusere på mænd fra 52-65 år. Og her er Fats indtil videre mundet ud i tre konkrete tiltag.

Man kan få råd og vejledning fra et vejlederkorps, der består af mænd, der både er i arbejde, og som har forladt arbejdsmarkedet.

Der er »1,2,3 - det er let«, der strækker sig over 12 uger, og som handler om livskvalitet, sundhed, kost og fællesskab. Navnet på konceptet indikerer, at forløbet gerne skulle være lige så let som at tælle til tre.

Endelig er der »MatchOp«, som er udviklet, fordi mange har givet udtryk for, at de mangler et fællesskab med andre mænd til deres hobbyer. På projektets hjemmeside kan man sætte kryds ud for ens interesser, fx jagt, fiskeri og cykelture, hvorefter Brian Bo Rasmussen hjælper med at finde ligesindede.

Store forventninger Fats varer frem til foråret 2023. Undervejs vil afsenderne enten fastholde eller justere de nuværende initiativer samt udvikle nye projekter.

- Der findes kommunale tilbud, som læner sig op ad af de tilbud, vi har nu. Men det nye og spændende er, at de her tilbud er udviklet af mænd til mænd, som ligner dem selv. Vi tror på, at det kan inspirere, så man kommer i gang med den vigtige forberedelse til seniorlivet, siger Brian Bo Rasmussen.

relaterede artikler