En ny målrettet indsats mod overvægt blandt børn skal mindske ulighed i sundheden. Modelfoto

Send til din ven. X Artiklen: Nyt partnerskab skal hjælpe overvægtige børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt partnerskab skal hjælpe overvægtige børn

Vordingborg - 06. november 2020 kl. 20:36 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Børn og unge i Vordingborg Kommune ligger i den tunge ende, når det kommer til overvægt. På skolernes mellemtrin er 26 procent af børnene her i kommunen overvægtige, hvilket er væsentligt højere end landsgennemsnittet på 15 procent. Og tallene viser, at udviklingen går i den forkerte retning.

Nu skal et nyt, banebrydende og langsigtet partnerskab mellem Vordingborg Kommune, Steno Diabetes Center Sjælland og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse knække kurven og øge sundhed og trivsel blandt børn og unge.

Undersøgelser viser, at overvægtige børn oplever en større grad af mobning og drilleri. Samtidig har de øget risiko for overvægt i voksenlivet og dermed større risiko for en række af kroniske sygdomme, herunder type 2-diabetes.

Partnerskabet skal sætte gang i en række nye tiltag rettet mod blandt andet sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, forældresamarbejde, fritidsliv, bevægelse, mad og sociale relationer med mere.

- Der er brug for, at der bliver sat ind på andre og alternative måder end hidtil, ikke mindst i familier som er i særlig risiko for at udvikle overvægt. Vi skal arbejde sammen om en målrettet indsats for at mindske den ulighed i sundhed, der i dag er relateret til overvægt blandt børn og unge. Derfor er målet et langsigtet samarbejde med en bred vifte af aktører, fortæller Lise Tarnow, direktør i Steno Diabetes Center Sjælland.

Hidtil har kommunens overvægt-indsatser været rettet mod børn og unge i skolealderen, men forskning viser, at der brug for at forebygge overvægt endnu tidligere. Derfor vil man have fokus på at freme de sunde vaner allerede fra barnets første leveår.

- Det svære er, hvordan vi får børn og unge til for eksempel at bevæge sig mere, have mindre skærmtid, drikke mindre sukkerholdige drikke eller sove nok. Det ser ud til, at det er vigtigt at starte meget tidligt med sundhedsfremme og forebyggelse, forklarer Peter Bentsen, centerchef for Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.

I Vordingborg Kommune er politikerne nu glade for, at man kan sætte gang en grundigere og mere langsigtet bekæmpelse af overvægt hos børn.

- Aftalen sikrer os adgang til den nyeste viden og et systematisk samarbejde med nogle af landets stærkeste kompetencer indenfor fremme af sundhed og trivsel. Vi glæder os meget til at komme i gang og følge udviklingen de kommende år, lyder det i en fælles udmelding fra sundhed, senior og ældreudvalgsformand Mette Høgh-Christiansen (S) og børn, unge og familieudvalgsformand Nikolaj W. Reichel (S).