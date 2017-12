Nyt parkeringsskilt vækker harme

- Den tidligere ejer væltede væggen for at gøre indkørslen bredere. Desuden er der lagt stabilgrus ud til fortovet. Var indkørslen ikke gjort bredere, havde vi haft to-tre kantstensparkeringer mere, siger han og undrer sig over, at et udenbys firma kan få lov til at »stjæle« offentlige parkeringspladser for at tjene penge på betalingsparkering.