Åbent land eller bebygget område? Det er det store spørgsmål, der har betydning for den 20 meter høje pylon ved afkørsel 41. Vejdirektoratet har givet kommunen påbud om at fjerne pylonen, men det vil kommunen ikke. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Nyt påbud: Pylonen skal fjernes

Vordingborg - 15. januar 2020

Med en række solgte grunde og senest et rejsegilde for den nye McDonald's kunne det se ud som om, at der omsider er ved at komme gang i kommunens planer for et nyt erhvervsområde ved afkørsel 41 ved Stensved.

Nu kaster Vejdirektoratet dog grus i maskineriet.

Vordingborg Kommune har fået et påbud om, at den 20 meter høje reklamepylon, der står på hjørnet ved kommunens vej-, park- og havneafdeling nu skal pilles ned.

Kommunen har ellers kæmpet i lang tid mod de restriktive regler for skiltning ved motorvejsafkørslen. Med en ny og mere lempelig planlov samt en ny lokalplan for området troede kommunen, at de havde alt på plads. Derfor blev pylonen rejst tilbage i august sidste år.

Nu viser det sig dog, at pylonen stadig ikke er lovlig.

På trods af, at området er lokalplanlagt og er under kraftig udvikling med flere igangværende og planlagte byggerier, så vurderer Vejdirektoratet, at området ikke er bymæssigt bebygget, og at det derfor er omfattet af naturbeskyttelseslovens forbud mod skiltning i det åbne land.

Kommunen har nu frem til 1. februar til at få bragt ordenen på tingene enten ved at tage pylonen ned eller ved at tildække den.

Hos Vordingborg Kommune agter man dog at kæmpe for pylonen, som man mener er helt afgørende for erhvervsområdets udvikling.

Klar til at klage Helt konkret har aftalerne med Shell og McDonald's været betinget af, at de to firmaer kunne få deres logoer op på en pylon, der kan ses fra motorvejen.

I forvejen mener man, at den nuværende 20 meter høje pylon er for lav til for alvor at kunne blive set på motorvejen, og man har derfor haft planer om at hæve den til de 25 meter, som der er mulighed for i lokalplanen. De planer må dog nu afvente en klagesag.

Hos Vordingborg Kommune agter man at klage over Vejdirektoratets beslutning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Sagen kan derfor endnu ende ud til kommunens fordel. Blandt andet i Ringsted Kommune har man tidligere måtte kæmpe for at få lov til at opføre en pylon ved RingStedet, og dengang endte nævnet med at underkende Vejdirektoratet. Nu håber man i Vordingborg Kommune på et lignende resultat ved afkørsel 41.