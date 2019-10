Stege Kirke får et fornemt Wroblewski-orgel. Pressefoto

Nyt orgel til Stege Kirke

Vordingborg - 22. oktober 2019

Det bliver en væsentlig forbedring, når Stege Kirke inden længe får et nyt orgel, skriver Sjællandske.

Wroblewski Fonden har nemlig besluttet at forære kirken et orgel, så den har to.

- Det er et orgel fra København, som vil passe godt i Stege Kirke, siger næstformand i Stege Menighedsråd Henning Larsen.

Han afkræfter, at kirken så skal have to organister.

- Nej, men vi skal have mulighed for at lave koncerter med to organister, og vores organist vil også få mulighed for at skifte mellem de to orgler, forklarer Larsen.

Når noget skal ind, skal der også være plads til det. Derfor må nogle af bænkene ud. Flere rækker på pulpituret (balkonen) blev svet midt over og kørt på genbrugspladsen i Lendemarke.

Her så en læser bænkene og undrede sig.

- Jeg har talt med de første ti mennesker, der gerne ville have dem. Men jeg fik at vide, at der er orme i. Det betyder bare ikke noget for os, som godt kan lide gamle ting, siger Lars Myrup.

Men Henning Larsen har hørt, at bænkene ikke er til at sidde på mere.

- Kirketjeneren har sagt, at de kunne brase sammen, siger Henning Larsen.

