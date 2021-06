Se billedserie Karina Peitersen (tv) og Pia Hanson foran den nyrenoverede gård, der er klar til at tage imod børn og unge med tilknytningsvanskeligheder eller omsorgssvigt. Lige nu er der bare slet ingen børn. Foto: Cathrine Hasager

Nyt opholdssted venter bare på unge beboere

Vordingborg - 13. juni 2021 kl. 09:01 Af Cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Et helt nyt opholdssted står nu klar til at tage imod børn og unge. Opholdsstedet Hjørnestenen, der ligger i Bårse, byder børn og unge med omsorgssvigt og eller tilknytningsforstyrrelse velkommen. Karina Peitersen, der er terapeut, og som har arbejdet med opholdssteder for børn og unge i otte år, er initiativtager på projektet med to kolleger. De har siden september sørget for at renovere den gård, de har lejet, så den danner de bedste rammer for et trygt og godt bosted for de unge.

- Vi vil skabe en dagligdag som er genkendelig, forudsigelig og tryg, siger Karina Peitersen. Dertil får de anbragte børn og unge mulighed for at være i selskab med nogle vokse, de kan stole på, som kan give dem tryghed og sikkerhed i en hverdag, der kan være travlt og presset. Det betyder blandt andet, at de anbragte skal passe både skole og fritidsaktiviteter og hjælpe de ansatte med at gøre rent og lave mad. Medansvar er nemlig en stor del af hverdagen på gården, som bidrager til de unges udvikling og selvstændiggørelse, forklarer Karina Peitersen.

- Vores pædagogiske tilgang er meget anerkendende, så det handler jo også om at give børnene nogle succesoplevelser, så de kan bygge noget selvværd op, siger hun og tilføjer, at det ikke kun handler om at få gode karakterer, men i høj grad også at være en god ven eller det at føle sig tilpas og glad i sin hverdag. For Karina Peitersen var det derfor også vigtigt, at der var gode naturomgivelser omkring opholdsstedet, så de anbragte børn og unge har mulighed for at dyrke udendørs sportsaktiviteter og friluftsliv. Og gården i Bårse er det helt perfekte sted til netop det, mener hun, da der er store udendørsarealer tilknyttet gården, som ellers er omgivet af marker og natur.

Karina Peitersen (tv) og Pia Hanson, som er

tækkemand på stedet, glæder sig til at byde

børn og unge velkommen. Gården er nemlig

færdigrenoveret og nu klar til at blive brugt.

Foto: Cathrine Hasager



IKEA-klinisk Opholdsstedet Hjørnestenen kan have børn fra otte år og til de bliver 18 år. Derfor er det også vigtigt at skabe et hjem, som virker indbydende for alle aldre.

- Der skal være en følelse af, at det er hjemligt. Det skal være så lidt institutionsagtigt som muligt, fortæller Karina Peitersen. Derfor har hun med sine kolleger blandt andet brugt et halvt år på at finde det helt rigtige sted for Hjørnestenen.

- Vi har også brugt en del tid på at finde nogle brugte møbler, så det har noget sjæl og ikke er så IKEA-klinisk, siger hun. Dertil vil der på opholdsstedet være forskellige aktiviteter, hvor de anbragte børn og unge kan få et fællesskab og bygge bånd både til hinanden og til de ansatte.

- Der vil være en masse fælles aktiviteter, både udendørs men også de mere hverdagslignende, hvor man spiller et spil om aftenen eller bager sammen, siger Karina Peitersen og tilføjer, at anbragte børn ofte har manglet nærvær i hjemmet og derfor har brugt meget tid alene. På Hjørnestenen er der plads til fem børn og unge. Dertil vil der være seks medarbejdere tilknyttet - tre pædagoger, en skolelærer og en tækkemand.

- Vi har sammensat os, så alle børn kan identificere sig med en voksen, da vi er meget forskellige typer, siger Karina Peitersen. Men personalet venter fortsat på at træde til, da gården står tom.

Gård står tom Selvom Hjørnestenen har stået klar i et par måneder, er der endnu ikke kommet børn eller unge til opholdsstedet.

- Vi venter på, at kommunerne tager kontakt til os, fordi de har nogle børn, der skal anbringes, siger Karina Peitersen.

Åbent hus Torsdag den 17. juni klokken 12 inviterer ledelsen og personalet på Hjørnestenen naboer, samarbejdspartnere, sagsbehandlere og andre interesserede til åbent hus. Hjørnestenen har dog fået tilbud om ophold til flere børn, men hvor det ikke har været opholdsstedets målgruppe. Det gælder blandt andet børn og unge med psykisk sygdom, med misbrug eller børn og unge, som er kriminelle.

- Det er ikke den type af børn og unge, som vi er godkendt til at må have boende. Vi er kun godkendt til børn med omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelse, siger hun.

Indtil der anbringes børn og unge på opholdsstedet, har de ansatte andet arbejde. Karina Peitersen står med tre kolleger klar til at træde til med dags varsel, skulle der komme beboere til.

Muligheder for aktiviteter på Hjørnestenen

tilpasses alderen på de børn og unge, som

bliver anbragt. Derfor er der både plads til

et fitnessrum eller udendørs fodboldmål.

Foto: Cathrine Hasager