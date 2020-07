Bilister møder på sydmotorvejen i nordgående retning dette skilt, der reklamerer for Præstø Fjord. Privatfoto

Nyt motorvejsskilt skal lokke folk til Præstø

Sidst i den forgangne uge satte Vejdirektoratet et brunt skilt op ved motorvejen i nordgående retning 1500 meter før afkørslen til Udby.

- Det passer perfekt til uge 29, hvor der er mange turister, som er ude at køre, siger Rasmus Evind, formand for Præstø Handel & Erhvervsforening.

Han håber, at skiltet kan give bilisterne inspiration til at sætte kursen mod Præstø.

- Vi er samtidig forpligtet til at have aktiviteter ved fjorden, så turisterne kan leje en kano, en cykel eller et SUP-board, siger han.