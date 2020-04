Se billedserie Det skæve kryds ved Næstvedvej og Lundbyvej i Bårse skaber store trafikproblemer, især når lastbiler skal dreje i svinget. Nu bygges krydset om med bredere svingbane og lysregulering. Foto: Google Maps

Send til din ven. X Artiklen: Nyt lyskryds skal forbedre trafiksikkerheden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt lyskryds skal forbedre trafiksikkerheden

Vordingborg - 17. april 2020 kl. 06:11 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trafikafviklingen igennem Bårse er i dag alt andet end optimal, og det ser kun ud til at blive værre i fremtiden, når en masse lastbiler skal køre til og fra det kommende biogas-anlæg ved Køng.

Derfor sætter kommunen nu gang i et større projekt, der skal forbedre trafikafviklingen markant.

Projektet går ud på at ombygge T-krydset ved Næstvedvej og Lundbyvej til et mere regelmæssigt kryds med lysregulering.

- Der skal gøres noget for at lette trafikafviklingen, forklarer Michael Larsen (R), formand for Plan- og Teknikudvalget.

- Jeg var selv med ude at prøvekøre en sættevogn, da vi skulle godkende biogas-anlægget. Det var bestemt ikke uproblematisk at dreje ned ad Lundbyvej, fordi svinget er så skarpt. Vi endte med at blokere for trafikken på begge veje, husker udvalgsformanden.

Et nyt lyskryds i Bårse vil ikke kun være til gavn og glæde for lastbil-chaufførerne. Også de bløde trafikanter får glæde af projektet.

- Det har været et ønske hos de lokale i nogle år efterhånden, at der kom en bedre trafikregulering. Den nuværende fodgængerovergang fungerer ikke optimalt, og mange bilister kører over for rødt, forklarer udvalgsformanden.

Når kommunen nu alligevel skal lave om på vejkrydset, giver det god mening også at forbedre forholdene for de bløde trafikanter, lyder meldingen fra formanden.

Derfor bliver det nuværende fodgængerfelt ved brugsen sløjfet, og der etableres et nyt fodgængerfelt i forbindelse med det nye lyskryds.

Arbejdet med det nye kryds går efter planen i gang til sommer og skal være færdigt inden årsskiftet.