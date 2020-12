David Hendler er i fuld gang med at optage sangere til et nyt rytmisk kor, der skal kunne måle sig med de bedste i landet. Foto: Mille Holst

Nyt kor vil være blandt landets bedste

Vordingborg - 07. december 2020

Korleder vil skabe et rytmisk kor der kan måle sig med de bedste i Danmark. Men her skal også være plads til hygge over en kold øl. Taler man rytmiske kor er Sydsjælland en ødemark - faktisk skal man primært til Aarhus og Nordjylland, hvis man vil høre gode rytmiske kor her til lands. Det mener i alt fald David Hendler fra Bakkebølle, der nu vil sætte gang i et rytmisk kor, der skal kunne måle sig med de bedste i landet.

- Det er sjovt at arbejde med et højt niveau og jeg er en god leder til at sætte barren højt, og få et kor, der kan måle sig med nogle af de lendte rytmiske kor her i landet, siger David Hendler, der selv har korerfaring fra eksempelvis Københavns drengekor og Vokalkompagniet.

De første 12 sangere har allerede bestået optagelsesprøven, men der er plads til flere - især mænd - og David Hendler håber, at koret til sommer er nået op på cirka 20 sangere.

I torsdags blev der afholdt stiftende generalforsamling, så nu går jagten ind på at finde egnede øvelokaler til koret, der her under coronapandemien har brug for særlig god plads, da der skal være to meter mellem hver sanger, når der synges.

- Det er lidt specielt at starte noget nyt op lige nu, men vi går for alvor i gang efter nytår, fortæller David Hendler.

Sangere engagerer sig Det nye rytmiske kor på Sydsjælland kommer til at synge genrer som blandt andet pop, indie og rock.

- Det er den musik, vi hører i radioen eller som bliver kaldt populærgenren, fortæller David Hendler og vil også bruge improvisation meget til korprøverne.

- Vi synger ikke gospel; det har lidt sin egen bås, siger Hendel, der optager sangere i alle aldre.

- I øjeblikket er den ældste i midten af 50'erne og den yngste er i midten af 20'erne, fortæller David Hendler, der ikke bekymrer sig om sangernes alder, men optager sangere efter deres stemme og gerne nogen, der også kan synge solistisk.

- Det er et ambitiøst kor, der har mål og ambitioner, som jeg har fremsat, men lige så snart sangerne er med, bliver de lige så stor en del af projektet og skal være med til at forme det, siger David Hendler, der er korets leder, dirigent og beatboxer. Som korleder har han også vetoret i forhold til repertoire.

For Hendler er det vigtigt, at sangerne føler sig trygge både ved ham og ved hinanden.

- For mig er sang rigtig meget med at ens krop slapper af. Jo mere, man slapper af, des mere kan man synge frit. Det kræver en tryg ramme, siger David Hendler, der, selvom han sætte høje ambitioner på det musikalske plan, er indstillet på at finde en balance, så koret ikke bliver præget af præstationskrav.

- Min erfaring har vist mig, at jo mere sangerne engagerer sig i musikken, des bedre lyder det og jo sjovere er det, siger David Hendler, der ikke stiller krav om at sangerne skal kunne læse noder.

- Men man skal kunne orientere sig i noderne, altså se om stemmen går op eller ned, men ikke nødvendigvis læse noder, siger han og fortæller at tanken er, at sangerne så hurtigt som muligt lærer sangene udenad.

Ambitionen med det nye kor er også, at sangerne øver sig hjemmefra.

- Så vi hurtigt kommer i gang med at lave musik, siger David Hendler, der også vil i gang med at søge penge så der kan indkøbes mikrofoner til hver enkelt sanger.

- Den slags musik, vi synger, bliver mere fremhævet, når vi bruger mikrofoner, siger David Hendler, der på den måde også kan styre balancen blandt de enkelte stemmer. Er der eksempelvis færre mænd, kan der skrues op for deres mikrofoner og tilsvarende ned for damernes.

For David Hendler er det ikke vigtigt, at sangerne allerede er bekendte med at synge i mikrofoner.

- Det skal vi jo øve op, siger han.

Det vigtige er at adskille sig fra de allerede eksisterende kor.

- Vi skal vise, at vi kan komme med en anden lyd end hvad de andre kor gør hernede, siger han og håber også på sigt at kunne indspille cd'er med det nye kor samt deltage i vokalfestivaller.

Ambitiøst og socialt - Det er sjovt og inspirerende at få dygtige sangere ind så vi kan lave ambitiøs musik, siger David Hendler og fortæller at sangerne dog kommer til at starte et andet sted:

Fakta Har du lyst til at være med i det rytmiske kor, kan Davic Hendler kontaktes på telefon 60 16 35 11 eller david@thebodycollective.com.

Det nye kor øver torsdage aftner. - Vi skal starte med at finde en fælles klang og finde hinanden socialt, siger han og vil øve sangerne i at imitere forskellige instrumenter, men også på at imitere hinandens klang.

- Det er vigtigt, det er noget, vi laver i fællesskab, siger han.

Men netop det sociale element er vigtigt for Hendler.

- Det kunne da være dejligt, hvis det var et kor, hvor man også havde lyst til at drikke en øl eller en sodavand bagefter en øver, slutter David Hendler.