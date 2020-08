Formand Niels Mikkelsen og Flemming Larsen glæder sig over opbakningen fra kommunen til det nye klubhus, der skal være med til at kystsikre Nordhavnen. Foto: Lars Christensen

Nyt klubhus skal hjælpe med kystsikring på havn

Nu er der dog hjælp på vej til Sejlklubben Snekken på Nordhavnen i Vordingborg. Sejlklubben har i de senere år drømt om at bygge et nyt klubhus, og nu vil kommunen hjælpe klubben på vej.

Et klubhus helt ud til vandet er en drøm for sejlerne, men det bliver hurtigt et mareridt, når vandet går over sine bredder og giver oversvømmelser og fugtskader.

