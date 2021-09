Jonas Theis Petersen fra Vordingborg Bibliotekernes børne- og ungeafdeling vil sammen med sopgnepræst Lisbeth Sinnet Froholdt, give glæden ved de gode fortællinger i biblen og børnelitteraturen videre til børnefamilier ved børnegudstjenesten. Foto: Henrik Ekberg

Send til din ven. X Artiklen: Nyt initiativ med de gode fortællinger for børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt initiativ med de gode fortællinger for børn

Vordingborg - 03. september 2021 kl. 07:59 Af henrik Ekberg henrik.ekberg@sn.dk Kontakt redaktionen

Med fokus på "den gode historie" fortalt til børn står Vordingborg Kirke og Vordingborg Bibliotek sammen om en børnegudstjeneste den 4. september klokken 14 i Vordingborg Kirke.

Det er et nyt initiativ, som er stablet på benene af sognepræst Lisbeth Sinnet Froholdt og Jonas Theis Petersen, der er teamleder for børne- og ungeafdelingen på Vordingborg Bibliotek.

De to initiativtagere vil begge være fortællere ved begivenheden med hvert sit udgangspunkt, men med et fælles tema.

- Vi er glade for at biblioteket har taget imod udfordringen. Kirken og biblioteket har så meget tilfælles i de gode, uopslidelige og udødelige fortællinger, fastslår Lisbeth Sinnet Froholdts.

Sognepræsten tager udgangspunkt i biblen og det kirkelige, men det vil ske på en børnevenlig måde - blandt andet med hjælp fra hånddukken Mille, som vil samtale med præsten.

En stand med børnebøger Jonas Theis Petersen finder de gode historier i de mange bøger fra bibliotekets hylder.

Han vil i øvrigt også medbringe et lille samling børnebøger for de 3-11 årige fra biblioteket samt en mobil skranke, så bøgerne kan lånes med hjem på dagen. Det er også muligt at oprette lånerkort.

- Det vil være spændende smagsprøver på, hvad biblioteket har at byde på, siger han.

- Vi håber med det her fælles-arrangement at kunne appellere til en bredere målgruppe, oplyser Lisbeth Sinnet Froholdt.

Alle kan få en oplevelse Arrangementet er rettet mod børnefamilier med børn fra 2 år op til cirka 10 år.

- Alle kan få noget ud af det. Selv de små børn får noget ud at opleve kirkerummet, De lægger mærke til ting og detaljer, som vi andre ikke lægger mærke til. Og musikken ved en gudstjeneste er også noget, alle får noget ud af, lyder det fra sognepræsten.

Glæden ved at læse - Det handler om glæden ved at lytte, glæden ved at læse. Og om at møde nye læsere. Børn og unge er en særlig målgruppe, som vi gerne vil give lysten til at dykke ned i de gode fortællinger, siger Jonas Theis Petersen.

- Vi ønsker også at vise børnefamilier, at kirken er et sted, hvor de gode historier med morale formidles. Historier som selv de små kan spejle sig i. Bibelhistorier har det tilfælles med eventyr og fabler, at de giver rum til eftertanke og intuition. Den gode historie åbner døren på vid gab for nogle af livets store spørgsmål, siger Lisbeth Sinnet Froholdt.

En magisk dør Ud over fortællinger består børnegudstjenesten også af musik sang, bøn og dialog.

- Hånddukken Mille og sognepræsten vil føre samtale om kirkens krucifiks, der gør Mille ked af det og bange. Derfor fortæller jeg historien om, at Jesus ikke blev ved med at være død.

- Gud gav ham livet tilbage. Selvom det er et alvorligt emne, er det ikke meningen, at børnene skal være triste. Formålet er at sætte tanker i gang, oplyser Lisbeth Sinnet Froholdt.

Fakta Efter gudstjenesten og fortællingerne er der et traktement med kaffe og juice til de fremmødte familier.

Der er gratis adgang. Efter gudstjenesten står bibliotekar Jonas Theis Petersen klar bag "den magiske dør" med et fortælleunivers, der også handler om lys og mørke, liv og død.

Han håber også med arrangementet at give idéer videre om fortællinger, der kan læses højt for børn.

Det nye initiativ har været undervejs i et stykke tid, men er blevet forsinket på grund af corona.