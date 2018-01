Byggeplaner på Antonihøjen har der eksisteret siden 2005, hvor Præstø Kommune købte området. Nu er der kommet politisk interesse om et projekt, der måske vil være spiseligt for bygherrer, fordi det er opdelt i syv klynger. Tegning: Nobel Arkitekter

Send til din ven. X Artiklen: Nyt forslag i spil på Antonihøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt forslag i spil på Antonihøj

Vordingborg - 20. januar 2018 kl. 06:44 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arkitektforslag nummer tre i konkurrencen om at bebygge Antonihøjen ved Præstø kan blive nummer et. Politikerne revurderer planerne for området, som et konsulentfirma har givet dumpekarakter, skriver Sjællandske lørdag.

Så i stedet for slyngede bygader med rækkehuse i forskellige højder kan der blive tale om et varieret byggeri fordelt i syv ovaler. Bebyggelsesplanen, som er tegnet af Nobel Arkitekter, fik i marts 2016 tredjepræmie i arkitektkonkurrencen, og det vinder ved at være mere realistisk i forhold til efterspørgslen på boliger i Præstø.

Syv mindre etaper

- Vi er i gang med at kigge på det. Forslaget har nogle fordele ved at være delt i syv etaper, som hver kan bygges for sig. Det ville i starten betyde en mindre investering for kommunen til byggemodning, siger borgmester Mikael Smed (S).

Politikerne i den nye kommunalbestyrelse har i første omgang sat planlægningen på pause. Der er ellers udarbejdet et forslag til en lokalplan, som bygger på vinderforslaget, men det skal ændres, ikke mindst på baggrund af, at konsulentfirmaet Cowi vurderer, at ingen bygherre vil gå i gang med det.

Gammelt gadeforløb

Vinderforslaget var designet til at passe til gadebilledet i den gamle del af købstaden Præstø med en tætlav rækkehusbebyggelse og et slynget vejforløb.

Det var udarbejdet af arkitekt Peter Sim Sand, men han får næppe andet end præmiesummen på 250.000 kroner ud af sit arbejde, selv om der lokalt var stor begejstring for forslaget ved præsentationen.

I stedet skal der kigges på forslaget udarbejdet af Nobel Arkitekter, som i første omgang blev spist af med en præmiesum på 25.000 kroner.

Det er i hvert fald borgmester Mikael Smeds (S) holdning i den langstrakte sag, der begyndte i 2005, hvor Præstø Kommune købte de 27 hektar af Nysø Gods for 12,8 millioner.

Han mener ikke, at politikerne kan godkende et forslag til lokalplan, som af et konsulentfirma er dømt urealistisk, men tror på, at intentionerne i forslag tre er mere i overensstemmelse med købernes ønsker.

Arkitektkonkurrencen blev afsluttet i marts 2016, hvor dommerkomiteen sammensat af syv politikere og tre udpeget af arkitektforeningen

Dommerkomiteen kaldte vinderforslagets knækkede vejforløb med rækkehuse for en »moderne fortolkning af Præstøs charmerende snoede gader«.