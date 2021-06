Se billedserie Willi Becke, formand for erhvervsforeningen, glæder sig til at se, hvilke konkrete projekter, der kan komme ud af det nye uddannelsescharter. Her har han underskrevet det sammen med borgmesteren.Foto: Lars Christensen

Nyt forpligtende samarbejde skal styrke de unges muligheder

Vordingborg - 18. juni 2021 kl. 18:20 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

En ny forpligtende aftale skal være med til at skabe væsentligt bedre vilkår for de unge, så man kan få endnu flere i uddannelse.

I Vordingborg Kommune er det hele 28 procent af de 25-29-årige, der kun har grundskolen som højest fuldførte uddannelse - på landsplan er det 15 procent. Samtidig er mange af disse unge på overførselsindkomst.

Det er dog ikke en opgave, som hverken kommunen eller uddannelsesinstitutionerne kan løfte alene, lyder meldingen. Hvis forholdene for de unge skal forbedres, vil det kræve en styrket indsats fra en lang række parter, herunder de unge selv og deres forældre og bedsteforældre.

Der er udarbejdet seks pejlemærker, som forpligter kommunen, civilsamfund og uddannelsesinstitutioner på den fælles retning. Et af punkterne handler om, at man skal sikre inspirerende rammer i form af et stimulerende studie- og ungemiljø. Det kan være i form af sociale arrangementer, fritidsaktiviteter eller kreative rum, hvor også foreninger skal tænkes med ind i billedet.

Alle har del i ansvaret De andre punkter handler om at sikre motivation og engagement, tryghed og støtte i fællesskab med familierne, et stærkt samarbejde med blandt andet erhvervslivet og tiltrækningen af flere uddannelser.

- Vi skal blive bedre til at løfte i flok. Folk kan nogen gange være hurtige til at skyde den over til kommunen og sige, at det må vi tage os af, men kommunen kan ikke klare det alene. Det er et samfundsansvar, at vi får flere unge i uddannelse. Alle er nødt til at gøre deres del, fortæller Anders J. Andersen (S), der er formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

Konference til september Sammen med næstformand Anders Thestrup (V) har han de seneste måneder deltaget i en lang række onlinemøder med alverdens forskellige foreninger og repræsentanter. Elevråd, lokalforaer, boligforeninger, erhvervsforeninger, kulturforeninger og idrætsforeninger er blot nogen af dem, som de to politikere har været i dialog med,

- Vi har fået nogen rigtig gode input, men fælles for de fleste har været, at de gerne vil have noget mere konkret, og det er vi helt med på, forklarer Anders J. Andersen, mens Anders Thestrup tilføjer, at der 23. september vil blive afholdt en konference, hvor man på tværs af de mange parter fra kommunen, uddannelserne, erhvervslivet og foreningslivet skal have konkretiseret de kommende tiltag.

Seks pejlemærker skal være med til at sætte retningen for en række indsatser, der skal få flere unge i uddannelse. Hovedbudskabet er, at alle må tage del i opgaven. Illustration: Vordingborg Kommune

Foruden konferencen 23. september vil der også blive etableret et fælles netværk for alle de parter, som har forpligtet sig på at bakke op om uddannelsescharteret.

Ikke nok med et fint papir I Vordingborg Erhvervsforening glæder man sig også over, at der nu ser ud til at være skabt fælles fodfæste om at få flere unge i uddannelse.

- Det er noget, vi i erhvervsforeningen har påtalt i mange år. Vi må alle erkende, at der er et stort efterslæb her i kommunen, og derfor er det super, når alle parter nu lover hinanden, at de vil have fokus på det, fortæller erhvervsforeningens formand, Willi Becke, der samtidig forventer, at alle parter er parate til at lægge mange kræfter og ressourcer i nye tiltag for de unge.

- Et lille flot stykke papir er jo fint nok, men der skulle også gerne komme noget handling bag, understreger han.

- Vi står klar med erhvervspraktikpladser, og vi skriger efter lærlinge og kvalificeret arbejdskraft, så vi skal nok tage godt imod dem i den anden ende, forklarer erhvervsforeningens formand.

- Vi skal have et stærkere samarbejde med skolerne, så vi forhåbentlig kan få mere erhverv på skemaerne, flere gæsteundervisere fra de lokale virksomheder og flere projektforløb, så de unge stifter bekendtskab med, hvilke muligheder de har, forklarer Willi Becke videre.

- Unge må ikke falde mellem stolene

Formand Ea Dahl Abildgaard og næstformand Mads Walther Jensen skriver under på uddannelsescharteret på vegne af ungeforum.

Foruden en masse uddannelsesinstitutioner har også kommunens ungeforum skrevet under på det nye uddannelsescharter. Ungeforum består af repræsentanter fra kommunens folkeskoler og ungdomsuddannelser, og her håber man også, at den nye aftale kan få stor betydning for kommunens unge.

- Jeg tror, at det kan blive en mere attraktiv kommune at bo i, hvis flere kan komme i arbejde, og der kommer flere aktiviteter, fortæller næstformand Mads Walther Jensen.

- Det er også dejligt for dem, der føler sig tabt. Der er nogen, der har dårlige oplevelser med systemet, fordi der mangler fokus. Hvis der kan komme mere tryghed og støtte til dem, der har brug for det, kan vi måske undgå, at folk bliver tabt mellem stolene, fortæller formand Ea Dahl Abildgaard.