Et større stykke af Algade er blevet spærret af. Her skal der lægges en ny belægning, og der skal opsættes blomsterkasser og bænke.Foto: Lars Christensen

Nyt bylomme på vej efter flere års venten

Et større anlægsarbejde er tirsdag gået i gang i den vestlige del af Algade i Vordingborg. På fortovet foran blandt andet Folkekirkens Nødhjælp og Mischa Stof og Hobby er håndværkere gået i gang med at fjerne fliserne, så der kan lægges en hel ny belægning.

Det er den længe ventede lomme i Algade, som kommunen nu er klar til at anlægge.

SN.dk skrev første gang om projektet tilbage i foråret 2018, hvor det dengang var planen, at den nye lomme skulle stå klar inden årets udgang.

Det endte ikke med at være tilfældet, og siden har der været ret stille om projektet. Bag kulisserne har kommunens folk dog arbejdet vider på at få realiseret planerne for lommen, der udsprang af byfornyelsesprojektet De Røde Løbere.