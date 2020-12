Se billedserie Byggemøde på det areal, hvor der nu bliver bygget nyt klubhus til lystfiskerforeningen. I baggrunden ses foreningens nuværende hus: En gammel ombygget togvogn.Fotos: Mille Holst

Nyt byggeri på havnen er i gang

Vordingborg - 25. december 2020 kl. 09:19 Af Mille Holst

Et byggeri begynder at tage form på havnen i Stubbekøbing. Det er Guldborgsund Lystfiskerforening, der nu får nyt klubhus lige ud til vandet. Guldborgsund Lystfiskerforening kunne i sidste uge tage første spadestik til foreningens nye hus på havnen i Stubbekøbing.

I omkring 30 år har foreningen haft til huse i en gammel togvogn, som i mange år stod i selve strandkanten, men de seneste tre år er rykket længere tilbage på havneområdet. Det nye hus kommer til at ligge lige foran den nuværende vogn med udsigt ud over lystbådehavnen, hvor der også er etableret gangbroer og bassiner, hvor børn kan fange krabber og smådyr.

Togvognen er blevet brugt som kaffestue og som samlingssted, hvor lystfiskerne har kunnet mødes og reparere fiskestænger og -hjul samt fremstille knive og lignende.

- De fleste gange er vi 10-15 samlet, fortæller Carl Ivar Forup, der er formand for Guldborgsund Lystfiskerforening. Det er mange mennesker i den lille togvogn - især når der også skal være plads til at håndtere eksempelvis lange fiskestænger. Han og de øvrige medlemmer af foreningen glæder sig derfor til at få noget mere plads til foreningsaktiviteterne, for det nye hus bliver ifølge Carl Ivar i al fald tre gange så stort som den gamle togvogn.

- Det er vores håb, at vi også kan få gang i en juniorafdeling, siger Carl Ivar og er taknemmelig for de donationer, foreningen har modtaget til byggeriet. Nordeafonden har således bevilget 661.295 kroner og Lokale og Anlægsfonden har givet 200.000 kroner.

Der er hyggeligt men trangt i det nuværende

klubhus - en gammel togvogn - som medlemmerne

har forsøgt at gøre coronavenlig med afstand mellem

bordene. Fra venstre ses Claus Jørgensen, Freddy

Jørgensen og formanden Carl Ivar Forup.

Foto: Mille Holst



Det er KB fritidshuse i Stensved, der står for byggeriet, der består af små moduler, man kan skrue sammen i sektioner.

- Man kan altid sætte nogle flere moduler på, siger Carl Ivar, der forventer at samlingen af huset vil tage en uges tid.

Men først skulle første spadestik tages til fundamentet, og det stod Fremtidens Fundament for. Onsdag i sidste uge begyndte de at skrue pæle i jorden, som selve huset skal bygges på.

Man havde på forhånd håbet kun at skulle fire meter ned i jorden før man stødte på fast grund, men i løbet af onsdagen viste det sig, at pælene skulle dobbelt så langt ned. Derfor blev man heller ikke færdig med funderingen samme dag.

Efter nytår begynder arbejdet med at grave ud til kloakering.

- Og Kenneth fra byggefirmaet vil se om han kan lægge byggerammen i januar, siger Carl Ivar Forup.

Når først huset står der, skal frivillige fra Guldborgsund Lystfiskerforening selv i gang med at lave alt det indvendige på huset: gibsvægge, kækken og så videre.

- Det er til at overkomme, mener formanden.

Guldborgsund lystfiskerforening er netop gået

i gang med at bygge nyt klubhus på havnen i

Stubbekøbing. Fra venstre ses medlem John Larsson

og formand Carl Ivar Forup med en check fra Nordeafonden

samt medlem Freddy Jørgensen med donationen fra Lokale

og Anlægsfonden. Foto: Mille Holst



Aktiviteter året rundt Det er Guldborgsund Lystfiskerforening, der hvert år står bag DM i hornfisk, der trækker lystfiskere til Nordfalster fra hele landet. Men foreningen har derudover en lang række aktiviteter både for egne medlemmer og for områdets børn og unge.

For medlemmerne arrangeres fisketure både i Danmark og i udlandet. Eksempelvis tager flere medlemmer gerne til Sverige for at fange laks og et par dage før nytår plejer de ligeledes at tage på havet for at fange nytårstorsk.

- Vi har ni faste bådture, hvor vi skal ud på havet, fortæller Carl Ivar og forklarer, at det blandt andet også er for at fange sild og makreller.

Foreningen laver hvert år et egentligt turprogram, hvor datoer og aktiviteter planlægges længe i forvejen, men at der også er plads til mange spontant arrangerede ture.

- Udover havturene har vi ture til kyst, sø og å. Der er nogen, der er mere til den ene form for fiskeri end den anden, så vi tilgodeser alle, siger Freddy Jørgensen fra Guldborgsund Lystfiskerforening.

- Og der er natture, hvor vi sover på stranden, supplerer Claus Jørgensen, der har sluttet sig til selskabet.

Hver juli måned står lystfiskerforeningen i Stubbekøbing desuden bag to arrangementer, de kalder "Aktiv Sommer", hvor børn og unge kan komme og lære at fiske - blandt andet i de små bassiner i havnen. Foreningen sørger for net og krabbesnøre til fiskeri i havnens fiskebassiner, og i klubhuset kan både turister og områdets beboere se en udstilling om dyrelivet i og omkring Grønsund.

Alt i alt ser medlemmerne af lystfiskerforeningen frem til, at få nogle bedre indendørs rammer for deres foreningsliv, og de regner med at det vil styrke især de aktiviteter, der er rettet mod det omliggende samfund. men ingen tvivl om, at medlemmerne også ser frem til at få bedre plads til at samles omkring den varme kaffe og basserne, for begge dele er en vigtig del af det, medlemmerne samles om.

Havnefogeden hjalp med at få byggematerialerne

kørt på plads. Foto: Mille Holst